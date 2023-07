Entrenadores Coughlin y Shanahan, entre los 12 finalistas al Salón de la Fama de NFL 2024

Redacción Deportes, (EFE).- Tom Coughlin y Mike Shanahan entrenadores que ganaron dos Super Bowls con los New York Giants y los Denver Broncos, respectivamente, destacaron entre los 12 finalistas que aspiran a ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional como parte de la generación 2024.

Coughlin, quien dirigió a los Giants entre 2004 y 2015, consiguió su par de anillos de campeón de la NFL en las ediciones XLII y XLVI y Mike Shanahan, entrenador en jefe de los Broncos de 1995 a 2008, triunfó en los Super Bowls XXXII y XXXIII.

El Comité del Salón de la Fama desveló el pasado martes la lista de 12 entrenadores o colaboradores y 12 jugadores que tienen posibilidades de ingresar a este recinto en 2024.

Este comité elegirá el próximo 15 de agosto el nombre de un entrenador que luego será sometido a una votación en la cual debe recibir un 80 por ciento de aprobación para su ingreso al museo ubicado en Canton, Ohio.

En el caso de los jugadores, el comité escogerá a tres candidatos, el trío podrá acceder al Salón de la Fama si obtienen el 80 por ciento de aprobación en su votación.

Completan la lista de entrenadores o colaboradores Mike Holmgren, campeón en el Super Bowl XXI con los Packers, Robert Kraft, dueño de los New Englan Patriots con los que ha ganado seis Super Bowls, Art Rooney Jr., y John Wooten.

También están los fallecidos Marty Schottenheimer, Dan Reeves, Frank “Bucko” Kilroy, Buddy Parker, Clark Shaughnessy, Lloyd Wells.

Entre los jugadores finalistas Roger Craig, ex corredor de los San Francisco 49ers con los que ganó tres Super Bowls, y Sterling Sharpe, cinco veces Pro Bowl con los Green Bay Packers, son dos de los favoritos para ingresar al Salón de la Fama.

Los otros 10 jugadores aspirantes son Ken Anderson, Maxie Baughan, Randy Gradishar, Joe Jacoby, Albert Lewis, Steve McMichael, Eddie Meador y los fallecidos Al Wistert, Art Powell y Otis Taylor.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional se fundó en 1963 con el objetivo de reconocer y preservar el nombre de los jugadores más importantes en la historia de la NFL; está ubicado en Canton, Ohio.