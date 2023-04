Épico Giovanni Hidalgo en su Concierto Tributo a Tito Puente

San Juan, Puerto Rico. – El percusionista Giovanni Hidalgo volvió a demostrar su virtuosismo en el concierto Tributo a Tito Puente el pasado sábado.

La lluvia no impidió que cientos de fanáticos se dieran cita en el Anfiteatro Tito Puente en San Juan, Puerto Rico para presenciar un espectáculo musical impresionante.

Liderado por Giovanni Hidalgo y dedicado al ícono musical Ernesto Antonio Puente, conocido como Tito Puente, en conmemoración del Centenario de su Natalicio, este concierto marcó otro día en la historia de la música en el mundo.

Giovanni demostró su habilidad tanto en las congas como en el timbal. Sus solos fueron impecables. La agilidad de sus manos y su musicalidad fueron arrolladoras. Interpretó todos los temas del Maestro Tito Puente contenidos en su disco “Tribute To The King”, a saber: “Caonao”, “Mambo Zooka”, “4 Beat Cha Cha”, “Rezo a Yemayá”, “Cuyi”, “Traigo el Coco Seco”, “Aguanile”, “Havana After Dark”, “O Che Ché” y “Yimbaraco”.

La participación de cada músico fue excelente. En cuanto a los instrumentos de viento, los solos de José “Furito” Ríos (saxofón tenor), Frankie Pérez (saxofón alto y flauta), Roberto Texeira (trompeta), Reynaldo Jorge (trombón) y Toñito Vázquez (trombón) impresionaron a la audiencia.

Hidalgo incluyó un número musical de descarga que tituló “Timbales for Tito” en el que Anthony Carrillo (congas y bongó), Johnny “Dandy” Rodríguez (congas y bongó), David Rosado Cuba (voz y timbales), Joe Madera (timbales y dirección musical) se lucieron. Giovanni Hidalgo irradió energía, dinamismo, y demostró su acostumbrada velocidad que hizo que el público lo aplaudiera constantemente.

Las voces afinas y sumamente coordinadas de Joel Rosado, Rico Walker y Juan A. Torres afincaron el mambo, la salsa, el cha cha chá y los números afrocaribeños. La veteranía de Richard Trinidad (piano), Ramón Vázquez, Gabriel Duprey (trompeta), Pomi Femix (trompeta) y Humberto Ramírez (trompeta) quedó sellada durante todo el espectáculo que tuvo poco más de dos horas de duración.

El público pidió otra y les fue concedida. Estos músicos de primer orden regresaron al escenario para interpretar el clásico “Mambo Birdland”; tema que fue dirigido magistralmente por Humberto Ramírez.

Las gráficas en las pantallas con imágenes de Giovanni junto a Puente y otros elementos, el sonido y las luces, la producción de Joey Mercado y Yamil Joglar y la sinergia de los presentes contribuyeron a que ese concierto fuera sencillamente ÉPICO.