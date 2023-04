Epilepsia, enfermedad estigmatizada que la padecen más de 50 millones de personas

Calidad de vida de los pacientes se ve afectada ante el estigma de la epilepsia

NotiPress.- Alrededor de 50 millones de personas a nivel mundial viven con epilepsia, según la Organización Mundial de Salud (OMS). La calidad de vida de quienes padecen la enfermedad, así como de sus familiares, se ve afectada por el estigma relacionado con la enfermedad.

Con motivo del Día Púrpura, el Centro Médico ABC busca sensibilizar a las personas sobre las dificultades que experimentan una persona con epilepsia. Dicho padecimiento, es una de las principales afectaciones neurológicas que se pueden presentar a cualquier edad.

Por medio del Centro Neurológico del Centro Médico ABC se brinda atención de rutina a los pacientes que vivieron convulsiones y otras crisis epilépticas. Asimismo, se diagnóstica y trata a los pacientes con convulsiones no controladas, de acuerdo con las pautas de la Asociación Nacional de Centros de Epilepsia (NAEC).

El doctor Paul Shurovich, neurólogo y neurofisiólogio clínico, especialista en epilepsia, jefe de neurofisiología clínica, comentó a NotiPress que el 80 por ciento de las personas que padecen epilepsia están en países de recursos limitados. En América Latina, hay entre cuatro y cinco millones de personas con esa condición, en México dos millones de pacientes la padecen.

Según explicó el médico, la epilepsia es una predisposición del cerebro a generar una crisis de forma recurrente y no provocadas. Se puede sufrir desde una sensación rara hasta una convulsión generalizada, llegando a perder la conciencia por un momento.

La crisis dependerá de la región de la corteza cerebral donde se genera el ataque, explicó el doctor Shurovich. En ese sentido, se pueden presentar crisis visuales, las cuales se manifiestan con alucinaciones o distorsiones, auditivas y aquellas que pueden alterar la conciencia.

Estas crisis se pueden presentar de forma crónica y recurrente si la actividad eléctrica y química en el cerebro es anormal. En ese sentido, es fundamental conocer la parte donde está la lesión y clasificar el tipo de crisis para tener un diagnóstico preciso.

Si se tiene sospecha de tener epilepsia, se debe hacer un estudio clínico con datos precisos sobre elementos motores o sensitivos. Si la información es consistente, se hace un estudio electroencefalografía para medir la actividad eléctrica con electrodos colocados sobre la piel.

De acuerdo con el doctor, más del 50% de los pacientes pueden estar controlados con tratamiento farmacológico en monoterapia. Sin embargo, si no funciona se realiza una terapia combinada con el fármaco administrado y un segundo, aumentando el resultado un 70%.

7 de cada 10 pacientes que están bien diagnosticados y medicados para el control de las crisis, tendrán una vida completamente normal”, señaló el experto.

Sin embargo, si el paciente no responde a los fármacos se entra a un proceso de evaluación para saber si es candidato a cirugía. El doctor Enrique de Font-Réaulx Rojas, neurocirujano, jefe de Cirugía de Epilepsia del Centro Médico ABC, explicó las indicaciones para la cirugía de epilepsia.

Por medio del encefalograma y resonancia magnética del cráneo se puede diagnosticar la enfermedad e identificar si padece una epilepsia generalizada o focal. Sin embargo, en algunos casos será necesario implementar electrodos para generar un mapa tridimensional de la zona del cerebro donde dan inicio los ataques y conocer su distribución.

Se pueden colocar los electrodos por medio de la tecnología estereoelectroencefalografía. Antes de la cirugía se realiza en un software la planeación de donde irían colocados los electrodos por medio de perforaciones de un milímetro de diámetro, lo que hace seguro y preciso el procedimiento.

En el proceso se registra la actividad del cerebro y crisis, confirmando su origen para pasar a la cirugía para retirarlo o desconectarlo. Este proceso tiene entre un 75 y 805 de eficacia para curar la epilepsia, según el neurocirujano.

Font-Réaulx Rojas, recomendó buscar atención calificada y oportuna para diagnosticar y tratar el padecimiento. Asimismo, destacó que las personas con epilepsia pueden tener una vida normal si es controlada con fármacos o cirugía.