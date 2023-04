Eric Clapton reunirá a Santana y a John Mayer en Crossroads Guitar Festival

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El guitarrista británico Eric Clapton reunirá a Carlos Santana, John Mayer Trio y a Sheryl Crow, en la sexta edición del festival benéfico Crossroads Guitar que se llevará a cabo por primera vez en la ciudad de Los Ángeles (California, EE.UU.).

El evento musical fundado por Clapton, se realizará el 23 y 24 de septiembre en el Crypto.com Arena y contará con el talento del guitarrista de blues Buddy Guy, la multinstrumentista H.E.R., el músico y cantante Stephen Stills, conocido por Crosby, Stills, Nash and Young, y una treintena más de artistas, incluido el propio Clapton que actuará en ambos días.

“Clapton reunirá en un escenario al pasado, presente y futuro de la música de guitarra en un acontecimiento musical inigualable”, se lee en un anuncio publicado en el Instagram del prestigioso guitarrista.

En el festival, cuya recaudación se destina a Crossroads Centre, un centro de desintoxicación en Antigua fundado por el músico inglés, participarán también ZZ Top, Pedro Martins, Sierra Hull, Joe Bonamassa, Samantha Fish, Robbie Robertson.

En 1999 el Madison Square Garden de Nueva York recibió la primera edición de este festival y una vez más en 2013, pero el encuentro se ha llevado a cabo igualmente en Dallas (Texas) e Illinois (Chicago).

Las complicaciones de salud por las que ha atravesado en los últimos años el guitarrista inglés de 78 años no han impedido que el músico renuncie a su pasión musical.

En 2016, Clapton aseguró que padecía una neuropatía periférica, una enfermedad que afecta principalmente las extremidades, y en 2018 confesó que se estaba quedando sordo por el tinnitus, una afección común en los músicos que han estado sometidos a fuertes volúmenes.

El británico fundador de la banda Cream, está considerado como uno de los mejores guitarristas de todo el mundo, con más de 50 millones de discos vendidos, y es el único artista incluido tres veces en el Salón de la Fama del Rock, Nueva York, ganador de 17 Grammy.