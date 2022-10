Erika Vidrio: “A las mujeres nos cuesta el doble tener credibilidad” en el regional mexicano

México, (Notistarz).- La cantautora mexicana Erika Vidrio, quien está detrás de más de un centenar de exitosas canciones grabadas por los más populares exponentes del regional mexicano, consideró que faltan mujeres en ese género y pese que se ha avanzado, aún falta mucho por hacer.

“Conozco el regional mexicano desde muy pequeña y hubo una etapa sobre todo en la música ranchera en la que había muchas mujeres cantantes, estaban Lucha Villa, Lola Beltrán, habían exponentes de la música súper importantes”, dijo Vidrio en entrevista con Notistarz mientras se encontraba en su natal estado de Jalisco, México.

“Pasaron los años y llegó esta onda de la (música de) banda y esta onda más del norteño y sí desapareció mucho la presencia femenina”, agregó la compositora, cuyas letras han sido cantadas por exponentes como Banda MS, Conjunto Primavera, Alacranes Musical o El Chapo de Sinaloa.

En opinión de Vidrio, quien nació en Autlán de Navarro a tres horas de la occidental ciudad mexicana de Guadalajara, es un camino complicado para las mujeres, pues dijo: “nos cuesta el doble tener credibilidad y respeto… y la presión es muy grande y cruel”.

“Un hombre cantante de banda puede estar con la panza cervecera mal fajado, pero canta bien y todo mundo le aplaude, pero una mujer que físicamente de repente no se ve como debería o es el prototipo. es muy atacada”, subrayó la autora de más de 350 composiciones en más de 20 años de carrera.

“Tiene mucho que ver como nos ven desde afuera, ahí tenemos el caso de Jenni Rivera quien fue muy atacada, pero lo que realmente la llevó al éxito fue que muchas mujeres se identificaron con ella”, enfatizó Vidrio, quien concedió la entrevista tras ser elegida como una de las “Game Changers” de la campaña de Amazon Music “Here’s to the Game Changers”, para homenajear a los artistas que han redefinido el camino de la música latina en el Mes de la Herencia Hispana.

Gracias a esta campaña, la artista grabó una versión inédita de su composición Fíjate Que Sí, canción que ha sido un éxito desde que fue grabada en 2019 en las voces de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey y que ya se estrenó en los playlists de “Written By” de Amazon Music.

“Para mí es un disfrute doble… porque hay pocas mujeres trabajando en la composición y porque nos cuesta un poquito más dentro de este género tener estas oportunidades tan maravillosas”, dijo al señalar que la campaña “va a potenciar a los artistas más desde la raíz”.

Gracias a la iniciativa, Vidrio trabaja en el álbum Las Compositoras Volumen II, en el cual incluirá a compañeras jóvenes cantantes, compositoras, productoras e ingenieras de sonido para impulsar a las mujeres en el género.

Anteriormente, lanzó Las Compositoras Volumen I en el que participaron cantantes como Lupita Infante, Diana Reyes, Vicky Terrazas ya consagradas y otras voces jóvenes.

En un mensaje a los jóvenes talentos, Vidrio sugirió que sean auténticos, porque dijo “ahí viene la oportunidad de encontrar a la gente que realmente te quiera… tarde o temprano van a encontrar ese nicho, el público que las ame como son, no como un manager que quiere que se vistan sexy”.