¿Es el gaming el trabajo de ensueño de millennials?

Industria gamer no sólo necesita de jugadores

NotiPress.- De acuerdo con el informe de Mordor Intelligence, el mercado de los videojuegos alcanzó en el 2021 un valor de 198 mil 400 millones de dólares (mdd). En ese sentido, se espera que en los próximos cinco años llegue al valor de 339 mil 950 mdd. Por ello para más de una generación, de acuerdo con un comunicado de Ironhack, sobre todo para millennials, ser gamer es un trabajo soñado.

Año con año la industria de los videojuegos ha incrementado al ser vista como una forma de pasar el rato y liberar el estrés. Esto ha sido aprovechado por varias marcas para monetizar frente a una audiencia que va creciendo. Research Dive proyecta más de 14 mil mdd de ventas entre 2021 y 2028 por la publicidad en el mercado gamer.

José Carlos Correa Mandujano, ingeniero en sistemas y desarrollador web del equipo de eSports Team Liquid comentó que su vida profesional cambió al introducirse al mundo gaming. Según explicó, él veía a los videojuegos como entretenimiento y no un trabajo con gran potencial de crecimiento. Pero, observó que muchas empresas desarrollan videojuegos con el fin de monetizar y dar una mayor visibilidad a los jugadores o marcas.

Según comentó el desarrollador, su trabajo ha sido fundamental en el crecimiento de la compañía, ya que, muchos equipos de trabajo de eSport no cuentan con perfiles similares. En ese sentido, aseguró que es la industria que presenta necesidad de talento, y no solamente en el sector de jugadores, sino también en millennials con habilidades tecnológicas.

En el mundo gaming se necesitan diseñadores gráficos, de animación, interacción, interfaces y desarrolladores de experiencia de usuario, por lo cual, es una gran oportunidad para las personas que se han educado en esos ámbitos. Pero, no descartó a los historiadores, antropólogos, físicos y guionistas para integrarse al mundo laboral de los videojuegos. Sin embargo, destacó que los perfiles con características tecnológicas perciben mayores salarios.

Considerando que gran parte de millennials han incursionado a la tecnología, al facilitar la vida, se ha vuelto sencillo entrar en la industria, de acuerdo con el desarrollador. Además, modelos de enseñanza no tradicionales, como el de Ironhack, permite a personas sin habilidades tecnológicas a especializarse en poco tiempo.