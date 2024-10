¿Es posible detectar la depresión con sólo mirar un smartphone?

Investigadores crean sistemas basados en inteligencia artificial que detectan signos de depresión a través de smartphones, con un 76% de precisión

NotiPress.- A pesar de que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, detectarla no siempre es fácil. A menudo, los pacientes no logran comunicar su padecimiento a las personas más cercanas ni a los profesionales. Por tal motivo, un grupo de investigadores está desarrollando una tecnología para detectar de forma no invasiva los signos de la depresión. Esta herramienta se utiliza desde un smartphone impulsada por inteligencia artificial.

El equipo de investigación de Pel et al. desarrolló un sistema llamado PupilSense que mide continuamente el tamaño de las pupilas de los usuarios de teléfonos inteligentes. La herramienta toma 10 segundos de fotografías continuas mientras el usuario abre la pantalla del smartphone, usa las redes sociales o aplicaciones.

Al recopilar datos de 16,000 usos de teléfonos inteligentes de 25 voluntarios durante cuatro semanas, los investigadores construyeron un modelo de aprendizaje automático para distinguir entre respuestas normales y anormales. Los principales indicadores utilizados para predecir un episodio depresivo fueron las expresiones faciales, la frecuencia de la sonrisa, el estado de apertura y cierre de los ojos y los movimientos de la cabeza.

La versión más eficiente del modelo pudo identificar cuándo las personas informaron ser conscientes de la depresión con un 76% de precisión. Este resultado logró superar el sistema de detección de depresión “Aware”, ya en funcionamiento.

Una de las investigadoras que formó parte del proyecto, Bae Sang Won, tiene experiencia desarrollando un sistema que utiliza smartphones para detectar el consumo excesivo de alcohol y el consumo de marihuana. Estas investigaciones le permitieron demostrar plenamente la utilidad del concepto que utiliza las reacciones de los usuarios.

Según Bae, muchos psicólogos señalaron que los movimientos de los músculos faciales y los gestos de la cabeza pueden ser indicadores no verbales de depresión. Por tal motivo, los investigadores también desarrollaron “FacePsy”, un sistema que analiza las expresiones faciales de los usuarios y lee su estado mental. Por cuestiones de privacidad, el equipo comentó que la aplicación elimina las imágenes tan pronto como se complete el análisis.

Algunas de las revelaciones a las cuales llegó el equipo es que los movimientos faciales disminuyeron en las horas de la mañana, y algunos movimientos de la cabeza y los ojos están fuertemente asociados con la depresión. Por ejemplo, un aumento en el acto de sacudir la cabeza de un lado a otro fue un signo notable de depresión. Además, abrir los ojos más por la mañana y por la noche puede estar relacionado con la depresión. Los investigadores descubrieron que los sentimientos depresivos a veces pueden ocultarse en cambios en las expresiones faciales y en movimientos que no pueden imaginarse a partir de la apariencia física.

Mientras que las herramientas tradicionales de inteligencia artificial para detectar depresión suelen requerir de un dispositivo especializado, el equipo de Bae está entusiasmado por las tecnologías PupilSense y FacePsy, capaces de activarse simplemente usando un teléfono inteligente. Este sería el primer paso para crear una herramienta para que cualquier persona pueda diagnosticar fácilmente la depresión.