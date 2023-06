Escenarios políticos: México y Estados Unidos

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido”.

Winston Churchill

INTRODUCCIÓN

Como si fuera un mal necesario la política nos persigue. Se mete con nuestros presupuestos, la calidad de vida, la inseguridad, el espionaje, el terrorismo, escándalos, negocios, jubilaciones, salud y hasta lo que no imaginamos, como sería la consciencia de los votantes.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Mis colaboraciones tienen siempre en contexto a los Estados Unidos, donde vivo, y a México de donde soy originario. Me gustaría decir que escribo para la diáspora, es decir para los millones que por diferentes razones tuvimos que salir de México persiguiendo sueños o saliendo de pesadillas. La verdad es que me leen los que quieren. En este orden de ideas, México, Estados Unidos, español, inglés, los de allá y los de acá, los fronterizos son mis lectores quienes me inspiran.

LA POLÍTICA

A las muchas definiciones de política, agrego una más, “es todo aquello que nos cuesta demasiado ignorar”, mientras que pareciera que, al hablar de política, las fronteras son más fuertes. Lo normal es que nos concentremos en la nación en que vivimos o y la que nos da identidad. Pero la realidad nos rebasa y nadie puede estar en desacuerdo que, para un mexicano, un fronterizo o un emigrado lo correcto, lo lógico, lo conveniente es saber de la política de México y de Estados Unidos por la sencilla razón de que ambas políticas nos afectan. Tanto o más como a un canadiense le conviene saber de la política de Canadá y de Estados Unidos o como a los chinos les conviene saber de Rusia y China. Por lo anterior les presento los siguientes escenarios pensando en México y los Estados Unidos.

ESCENARIOS POLÍTICOS DE MÉXICO

El controvertido AMLO sigue dividiendo a México. Las recientes elecciones de Coahuila, y el Estado de México dividieron victorias. La del estado con más votantes después de la Ciudad de México, el estado de ese nombre la candidata de MORENA apenas ganó a la candidata de la oposición con 8 puntos. Contrariamente, el candidato de la oposición en Coahuila que apabulló al de MORENA con más de 15 puntos. En ambos casos los analistas ofrecen reconocimiento a lo ordenado, ausencia de incidentes y rápido reconocimiento de los perdedores concediendo. Un innegable triunfo de la democracia. Dudoso análisis final si consideramos que apenas llegó a 50% el número de votantes.

El escenario es y no es complejo al mismo tiempo. Lo es porque el año que entra 2024 es el de la sucesión presidencial y en ese anticipado duelo es AMLO vs AMLO, dicho de otra manera, la oposición brilla por su ausencia. Si fuera capaz la oposición de tener una alianza, aprender de Durango y Coahuila, pero sobre todo de lo que pasó en el Estado de México, entonces serían capaces de una gran contienda. Pero al mismo tiempo no es complejo porque AMLO y su partido consistentemente han tenido aceptación rodeando el 65% lo que quiere decir que el candidato de MORENA sea Claudia o Marcelo debe ganar las elecciones, claro, si las elecciones fueran hoy. A pesar de que en todo el sexenio el apoyo de los votantes a AMLO ha sido una constante, en política las cosas cambian en días sino en horas.

Algo que podría pasar es que, si AMLO insiste en Claudia como la elegida, Marcelo, con una larga historia de cambios de partido y traiciones que lo han proyectado, podría lanzarse sin el respaldo de MORENA y dar buena batalla fraccionando el voto de MORENA y sumando a los disgustados del presidente. La contienda final será de los que apoyan a MORENA vs los que no quieren a MORENA. En ese contexto el factor Marcelo está muy bien posicionado para exigir algunas concesiones. Precisamente el día 7 de junio renunció a la cancillería para hacer campaña abierta. La Dra. Sheinbaum debe hacer los mismo muy pronto.

INSEGURIDAD

También es complejo ese tema porque la inseguridad ha ido en creciente preocupación de todos los votantes. Esta es otra constante que puede y debe ser explotada por parte de la oposición, suponiendo que la hubiera. Hasta los más fanáticos seguidores de AMLO reconocen que “abrazos no balazos” es una expresión de burla, risa, o franco fiasco. Es complejo también porque López Obrador ha hecho concesiones al ejército que son abundantes y peligrosas. En el otro lado, no es complejo porque el tema de inseguridad se ha convertido en parte de lo cotidiano y la gente ha aprendido a vivir con ello anhelando no ser víctimas directas de esta inseguridad.

USA y MÉXICO

Los que saben de diplomacia entienden que las aparentes muestras de cordialidad y entendimiento en esta relación son en realidad apariencia tenue y frágil. Las relaciones han estado en más de una ocasión en tensión extrema. Las memorias que algún día escribirá Ken Salazar nos darán muchas pruebas de esa tensión.

La economía es el lazo más fuerte entre estos dos países. Felizmente funciona bien, pero “bien a secas” lejos de perfecto tienen un amplio margen de oportunidad. El crimen organizado, el narco, el tráfico de indocumentados de Centro América, y otras naciones y el tráfico de armas de Estados Unidos a México son temas que influyen sobre la economía de ambas naciones y en eso no ha habido un acuerdo completo, sólo miniacuerdos y a muchos de estos acuerdos los rodea la tensión.

Quizá el punto más negro de la actual administración lopezobradorista es el trato que ha dado a los mexicanos de la diáspora. Mientras que seguimos enviando remesas en cifra récord AMLO, Ebrard y su administración se han negado sistemáticamente a reunirse con nosotros. Peor aún, ni siquiera han tomado en serio y mucho menos han solucionado demandas masivas y añejas sobre el pésimo funcionamiento de los consulados, su sistema de citas, cónsules prepotentes, y la desilusión constante de los mexicanos avecindados en Estados Unidos y en Canadá. Pocas decepciones han sido tan grandes entre los mexicanos en el exterior como AMLO y su 4T. Muchos nos preguntamos, si Marcelo Ebrard en su capacidad de canciller no resolvió los asuntos de los consulados, ¿cómo le hará con los de México que son mucho más complejos? Pero Claudia, en este renglón de despreciar a los mexicanos en el exterior no canta mal las rancheras. De sus primeras acciones como gobernadora de la Ciudad de México fue desaparecer la oficina que la representaba y que era una bendición para los chilangos avecindados en Los Ángeles. El resto de su administración fue, al igual que AMLO, aparentar que cerca de 40 millones de habitantes de Estados Unidos de origen mexicano no existíamos. El lenguaje político de la fallida 4T para la diáspora mexicana parece ser: “sólo manden las remesas y no den lata.”

ESCENARIOS POLÍTICOS EN ESTADOS UNIDOS

Son abundantes. La edad de Biden que insiste en ser el candidato. Sus caídas frecuentes y confusiones, De Santis, Trump, la economía y la política exterior.

Biden tiene un récord positivo impresionante. 1.2 trillones (en términos americanos en donde un trillón son tres mil millones) en infraestructura a un decadente conjunto de carreteras, puentes, parques, y edificios públicos a nivel nacional. Manejó y arregló el desastre de la pandemia que dejó Trump. Avanzó, muy alejado de haberlo resuelto, el asunto de las armas como algo endémico en esta nación. Finalmente se atendió con decisión un programa para enfrentarse al cambio climático, que se verá reducido por el reciente acuerdo con los republicanos sobre el presupuesto hace unos días. Terminó la más extensa guerra de Estados Unidos sacando las tropas de Afganistán. Ayudó reduciendo las deudas de algunos estudiantes cuyos montos no excedían 20 mil dólares y puso una moratoria a los pagos de todos durante y después de la pandemia. Este asunto igual, gracias a los republicanos, tocó fondo en las últimas negociaciones del presupuesto. Se ha enfrentado con decisión a la invasión de Rusia contra Ucrania. Ha ido en aumento la creación de empleos y muchos más a nivel doméstico e internacional. La experiencia en más de medio siglo de ser senador, vicepresidente y ahora presidente no tiene paralelo.

Pero habiendo reconocido todo esto es un candidato sin carisma, proyecta senectud, batalla para hablar y no irradia simpatía.

EL FACTOR TRUMP

Trump ha probado ser más reticente de lo que muchos pensaban. Encabeza las encuestas de los candidatos republicanos a pesar de las demandas de damas ultrajadas, malversación de fondos en el pago de impuestos y de negocios y quedan pendiente demandas por su incitación a la toma del capitolio en enero 6 y la intervención en el Estado de Georgia para cambiar la votación favoreciendo a Biden cuando perdió la elección. Lo malo, aunque me reprueben sus fanáticos, es que Trump es como la película el regreso al futuro, ya sabemos quiénes son los malos, ya sabemos que es un flagrante mentiroso, un bravucón que no intimida a nadie, excepción de los políticos acomodaticios de ultraderecha que aspiran a tener los votos de sus fanáticos radicales. Lo peor, sigue con la misma retórica atacando a los migrantes principalmente a los mexicanos. Para cualquier analista de mediano pelo, Trump es un político aburrido, sin ideas, ni estrategias, apoyado por el grupo de votantes que son de dudosa estabilidad o educación política. Biden vs Trump más probablemente sea una repetición de 2020, un triunfo muy apretado para Biden, no tanto por la figura de Biden sino por el rechazo a Trump. Un hipotético triunfo de Trump serán malas noticias para México y el mundo.

EL FACTOR DESANTIS

Ron De Santis a sus 50 años es un político notablemente más peligroso que Trump. Egresado de Yale con una licenciatura en historia, enseguida de Harvard con un doctorado en jurisprudencia y exmiembro de la marina donde nunca vio acción, pero tuvo una destacada función como asesor legal tanto en Guantánamo como Irak. Jugó beisbol en su infancia y juventud y fue capitán del equipo de Yale en este deporte. Ha tenido una meteórica carrera en ascenso en la política de Florida. Es una cara nueva, educada, astuta y ambiciosa con una carismática compañera de vida. Mis mejores instintos me dicen que si éste gana la nominación republicana le ganará a Biden por la sencilla razón de que muchos indecisos que rechazan a Trump en lugar de dar su voto a Biden lo harán en favor de DeSantis.

EL FACTOR MUCHOS CANDIDATOS REPUBLICANOS

Donald Trump, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson, Tim Scott y Ron DeSantis, Chris Christie, Mike Pence son candidatos a la nominación republicana. De un momento a otro Glenn Youking anuncia su candidatura. Muy posiblemente entrarán a este circo de candidatos Kris Noem y hasta Liz Cheney. El ultraconservador John Bolton también considera ser candidato. Tan increíble como parezca otros más pueden entrar.

En realidad, dividir los votos con tantos candidatos termina favoreciendo a Trump en primer lugar ya que con su base sólida de fanáticos facilita el triunfo con una mayoría muy pequeña. Un segundo beneficiado puede ser DeSantis por tener más recursos y las ventajas que ya expusimos.

EL FACTOR ECONÓMICO

La verdad sea dicha, la economía americana ha mostrado una resistencia, quizá se deba usar reticencia sin anales en la historia. Desde antes de la pandemia se especulaba una recesión. Se ha evitado gracias al gasto exagerado que ha encabezado Biden. Al mismo tiempo se ha creado un pequeño grupo de personas que no trabajan y viven de los servicios sociales. Para evitar la inflación se han subido estratosféricamente los intereses y se ha semi-paralizado la actividad de los bienes raíces. Esto no puede aguantarse mucho más. Si los intereses no bajan pronto, se sigue gastando, se limitan los emigrantes que son la verdadera fuerza en los Estados Unidos y se complica el panorama internacional aumentando las dificultades con China y la guerra con Ucrania, todo esto se convierte en la tormenta perfecta para un triunfo republicano y una vuelta en “u” a legislaciones sociales, muchos gastos, más deterioro del cambio climático y un posible control de la Cámara de Diputados (congreso), la de Senadores, y el triunfo de Trump o De Santis, incluyendo seguir nombrando jueces conservadores de derecha extrema.

COLOFÓN

¿Complicado? Sí, pero también interesante. Siempre es mejor estar informado y saber que vivir en la ignorancia. Mis lectores, como los políticos tienen que ser capaces de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué no ocurrió, robando la frase de Churchill.