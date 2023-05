Escuela mexicana prohíbe entrada a alumnos con corte de Peso Pluma

México, (Notistarz).- La nueva sensación del regional mexicano, Peso Pluma, está generando controversia más allá de su música, pues una escuela en México decidió negar el acceso a los alumnos que asistan con el mismo corte de cabello que el intérprete de corridos tumbados.

La popularidad de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del joven cantante, es indudable, basta con señalar que en marzo de 2023, se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en México, superando al puertorriqueño Bad Bunny, y por eso no es de extrañarse que otros jóvenes quieran imitar su estilo.

Sin embargo, esto podría ser mal visto por algunas instituciones escolares. Trascendió que el Conalep, una institución de nivel medio superior, de San Pedro, en el norteño estado de Coahuila, habría prohibido la entrada a un grupo de jóvenes que se cortaron el cabello como el cantante, quien además es el primer artista de regional mexicano en presentarse en el famoso show de Jimmy Fallon.

Informes locales aseguran que la escuela emitió un comunicado en el cual habla de esta medida para los alumnos y se expresó que, quienes acudieran con ese corte, tendrían que realizarse uno nuevo, aunque algunos alumnos indican que eso no les fue dicho con tiempo.

Hasta el momento las redes sociales de la escuela no han emitido alguna declaración respecto al tema.

No obstante, instituciones como la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación) aclararon que ninguna escuela tiene facultad para prohibir la entrada a los alumnos por su corte de pelo o longitud del mismo.

Peso Pluma se ha convertido en uno de los exponentes más populares de los últimos tiempos. Su estilo musical se caracteriza por un toque acústico con influencias de la música urbana como el trap mezclados con sonido de los corridos.

Además, el mes pasado se convirtió en el mexicano con más entradas al Billboard Hot 100 (con seis canciones), y su canción “Ella baila sola” alcanzó el puesto número 4, siendo la posición más alta para cualquier artista mexicano en los Estados Unidos.