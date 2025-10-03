Escuelas de Nueva Jersey (EEUU) enseñarán historia y contribuciones de latinos

Nueva York, (EFE).- El Departamento de Educación de Nueva Jersey (EEUU) comenzará a enseñar la historia y contribuciones de los hispanos como parte del curso de Estudios Sociales en las escuelas públicas del estado, desde primaria a secundaria.

El gobernador del estado, Phil Murphy, convirtió en ley el proyecto que requiere que el Departamento de Educación “adopte nuevos estándares de aprendizaje que requieran instrucción sobre la historia y las contribuciones” de los latinos en su currículo.

“Con la firma del proyecto de ley de hoy, estamos consolidando el legado de las comunidades latinas e hispanas de Nueva Jersey”, dijo el demócrata, e indicó además que los distritos escolares pondrán en marcha el nuevo currículo a partir del año escolar 2026-2027.

Los autores del proyecto, entre ellos la líder de la mayoría demócrata en el Senado, Teresa Ruiz, dieron a conocer este miércoles sobre el respaldo de Murphy en un comunicado conjunto en el que indicaron que el Departamento de Educación, en consulta con la Comisión de Herencia Latina e Hispana, proporcionará a los distritos escolares ejemplos de actividades de aprendizaje y recursos que pueden usarse para apoyar este requisito.

Ruiz destacó que un estudio de la Universidad Johns Hopkins mostró que el 87 % de los “temas clave en la historia latina” se omiten por completo de los libros de texto o se reducen a menos de cinco oraciones, “lo que deja un profundo vacío en la historia de Estados Unidos”.

“Los latinos han estado a la vanguardia de la construcción de este país desde sus inicios: luchando en todas las guerras y marchando por los derechos civiles, y utilizando su talento para crear empresas e impulsar la economía”, indicó Ruiz.

“Nuestros niños merecen ver esa historia reflejada con precisión y a los latinos representados en espacios excepcionales”, señaló además la senadora, de origen puertorriqueño.

Ruiz se mostró complacida de que con este nuevo proyecto se destacarán las contribuciones de los artistas, científicos, atletas, servidores públicos e innumerables personas más “que han dejado una huella indeleble en nuestra nación”.

Por su parte, la senadora Angela V. McKnight señaló que elaborar un currículo diverso en las escuelas públicas de Nueva Jersey “es imperativo si deseamos lograr un futuro más inclusivo”.