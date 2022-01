España acepta a Quirino Ordaz como nuevo embajador de México en el país

Ciudad de México, (EFE).- El Gobierno español dio el beneplácito para que el político Quirino Ordaz sea el nuevo embajador de México en España, según confirmó este viernes el Ejecutivo mexicano.

“Les comparto, por instrucciones del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley”, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Twitter.

El canciller compartió en redes un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España donde se notifica que se aceptó a Ordaz como embajador en el país.

El ministerio “saluda atentamente a la Embajada de México y tiene a honra poner en su conocimiento que el Gobierno de España ha concedido su beneplácito a favor del excelentísimo Sr. Quirino Ordaz Coopel como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Reino de España”, apunta el documento, fechado el 27 de enero.

López Obrador anunció en septiembre de 2021 que propondría al entonces gobernador del noroccidental estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), como nuevo embajador de México en España.

La propuesta llegó luego de una polémica por el cese en agosto pasado del ensayista Jorge F. Hernández como agregado cultural de la Embajada en Madrid por dichos considerados como “muy ofensivos y misóginos” contra la entonces embajadora mexicana, María Carmen Oñate.

No obstante, la aceptación de Quirino Ordaz como embajador de México en España no se formalizó hasta este 27 de enero, lo que hizo sospechar que la relación entre ambos países se había enfriado.

“Va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”, dijo el mandatario el pasado 19 de enero.

Agregó que, pese a que sus adversarios quisieran que hubiese un conflicto con el Gobierno español, las relaciones entre ambas naciones “están bien”.

Aunque aceptó que existen discrepancias, especialmente porque España no aceptó ofrecer una disculpa por la conquista para así “reiniciar” una nueva “etapa” en la relación bilateral.