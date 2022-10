España, Brasil, Inglaterra y Francia se quitan la corbata en Qatar

Madrid, (EFE).- La selección española usará un traje sin corbata en Qatar 2022. Ropa cómoda. Lo firma El Ganso. Brasil vestirá un diseño de Ricardo Almeida, con matices del país anfitrión: camisa blanca de lino, con cuello mao y un echarpe.

Inglaterra y Francia también irán con aire informal. La Inglaterra de Harry Kane mantiene su acuerdo con Mark&Spencer; Francia y Mbappé lucirán más lujo con Smalto, la ‘maîson’ creada por Francesco Smalto en 1962.

“Procuramos hacer un traje técnico, confortable y elástico. Tenemos un acuerdo con un fabricante de tejidos español, Sepiia, que no se mancha; les convencimos para hacer el traje de la selección. Camisa blanca, sin corbata y zapatillas Adidas. Antimanchas, antitécnico, antiagua, antibacteriano… antitodo; hasta se podría jugar al fútbol con él (ríe)”, aseguró Álvaro Cebrián, cofundador de la empresa que viste a España.

“Nuestro primer traje, el de la Eurocopa, lo hicimos a nuestro estilo, más tradicional y universitario. Al presentárselo a los jugadores se quejaban de la corbata. No les gustaba”, subraya.

Un cambio de tendencia para los trajes que, eso sí, no hace que olviden lo retro para su línea de ropa impulsada por Luis Enrique, seleccionador español.

Álvaro Cebrián explicó el proceso por el que apostaron por recuperar la figura de Naranjito, la mascota de la Copa Mundial de Fútbol organizada por España en 1982.

“A mí me encantan las indumentarias del 82, 84… las de entonces. Tenía más estilo. Por eso rescatamos a Naranjito, que es propiedad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En la Eurocopa funcionó estupendamente, gracias también a que España transmitió buenas sensaciones y a que Luis Enrique nos ayudó poniéndoselo; se portó muy bien”, declaró.

“Buscamos en Naranjito un símbolo cachondo que una a todos los españoles, algo divertido que nos una y nos recuerde a la selección. Naranjito quizá tiene una cuenta pendiente con España, porque aquel Mundial no fue bien. Buscamos que sea un logo de los españoles”, amplió.

Una sinergia El Ganso-selección española de fútbol que se traduce en las ventas. La firma de ropa española también juega el Mundial.

“Con el buen nivel de España en la Eurocopa notamos que las ventas se disparaban. Que se pongan la ropa los jugadores y Luis Enrique, que fue el más importante… fue muy bien. Siempre que nos reuníamos con un club veíamos el ‘pero’ de que vistes solo a un club y te limitas; y con la selección vistes a todos. Nos une a todos y eso es muy importante”, explicó un Álvaro Cebrián que, junto a su hermano Clemente, fundó El Ganso hace 18 años.

LA CORBATA NO ENTRA EN LA MALETA

Tanto Brasil como Francia, dos de las grandes favoritas a levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre en Lusail, también han optado por trajes más informales, incluso ya en el pasado.

En el caso de la canarinha, el diseño corre desde 2018 a cargo de Ricardo Almeida, conocido sastre brasileño en la élite de la moda. Traje gris, con el escudo bordado en la parte izquierda del pecho, camisa blanca y zapatos marrones, refleja el boceto de su diseño anunciado en la web de la Federación Brasileña de Fútbol. Sin embargo, Tite, el técnico, sí que lucirá corbata en el banquillo.

Según Ricardo Almeida, el proyecto se inspirará en la cultura y la identidad de Qatar. La idea, pretende acercar a la selección brasileña al pueblo qatarí.

“Dentro de la idea, se nos planteó de rendir homenaje a Qatar, de mostrar un traje que tuviera la identidad del país. La selección llega con una historia que simpatiza con Qatar”, reveló el diseñador tras la oficialización del acuerdo.

Francia por su parte trabaja con la firma Smalto, no apta para todos los bolsillos. En su web aparecen trajes de unos 2.800 euros. Su acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol data de febrero de 2013, sustituyendo entonces a Louis Féraud. “Los jugadores son embajadores del espíritu francés y de la excelencia, reflejaron entonces.

En dicho año sí apostaron por la corbata, pero ya para la Eurocopa que se disputó en 2021, un año más tarde debido a la pandemia del coronavirus, dejaron de lado dicho complemento.

LA LANA MERINO, PROTAGONISTA EN QATAR

También lo abandona Inglaterra, una de las selecciones, junto a Uruguay, que opta por incorporar la Lana Merino, que proviene de la oveja merina, un tipo de oveja originaria de la región ibérica y el norte de África, que ahora se cría en cualquier parte del mundo.

Este tipo de lana reúne una serie de ventajas ya que su fibra es más fina que la convencional, por lo que tiene una estructura ordenada mediante tramas irregulares que genera unas pequeñas bolsas de aire que ejercen de ayuda para retener el calor corporal. Además, al tratarse de una fibra tan delgada, se puede conseguir una prenda más fina.

Otra de las ventajas es que repele el agua, aunque esta, a buen seguro, no será puesta a prueba durante el Mundial de Qatar. Sí servirá su resistencia a los cambios bruscos de temperatura.

Inglaterra opta por un proceso de creación llevado a cabo en su territorio. Los trajes de los ‘tres leones’ llevan la firma de la fábrica de Alfred Brown en Yorkshire, que abrió sus puertas en 1915. Eso sí, la marca Marks & Spencer (M&S), con la que la Federación Inglesa trabaja desde 2007, no es una firma de lujo.

Para los trajes que lucirán Harry Kane y compañía, optan por la mayor comodidad posible: sin camisa, con polo o camiseta de manga larga e incluso con la posibilidad de lucir una chaqueta deportiva. Además, diseñaron un chaleco a la medida de su seleccionador, Gareth Southgate, ya que es una prenda que siempre incluye en su vestimenta.

Por su parte, Uruguay sí incluye la corbata a la vez que apuesta también por la lana merino. En un avance que dieron a conocer en su cuenta oficial de Twitter se aprecia como Fede Valverde y Luis Suárez se la colocan sobre una camisa blanca que acompaña a chaqueta y pantalón azul marino.

“La Selección se viste de gala para el Mundial con un producto natural, renovable, reciclable, producido de manera sostenible”, escribió la Federación uruguaya.

Óscar Maya Belchí