España prefiere “acelerar” las relaciones con México en vez de pausarlas

Madrid, (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó este lunes que España y México han sido en el pasado, y son en el presente, “dos pueblos hermanos”, por lo que desea que se aceleren las relaciones entre los dos países, en vez de pausarlas, como indicó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.

Albares rechazó “tajantemente” las palabras “injustificadas” de López Obrador, como ya expresó el Ministerio de Exteriores, según explicó durante una rueda de prensa este lunes en Madrid junto a su homólogo de los Países Bajos, Wopke Hoekstra.

El pasado jueves, el presidente mexicano planteó hacer “una pausa” en las relaciones con el Gobierno de España, y con las empresas, a fin de mejorarlas, y luego no aclaró sus palabras, pero argumentó que se debe a que el “poder político” de España apoyó a empresas que “abusaron de México”, entre las que citó a Iberdrola, Repsol y OHL porque, según él, eran “favoritas” de los gobiernos anteriores.

El responsable de la diplomacia española cree que esas palabras fueron injustificadas porque no estaban motivadas por nada que hubieran hecho ni el Gobierno español, ni la sociedad española, y remarcó las importantes relaciones que siempre han existido entre los dos países, entre ellas la residencia de 175.000 españoles en México y de 30.000 mexicanos en España.

Respecto a la situación en Afganistán, Albares señaló que la situación es “preocupante” medio año después de que los talibán volvieran a asumir el poder y que la evolución no es la que quisiera.

En especial, añadió, por “el gran desafío de conseguir que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan”, para lo que se esfuerza el embajador español desde Doha, porque no se dan las “condiciones de seguridad” para que regrese a Kabul, en coordinación con los socios de la Unión Europea.