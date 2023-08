España realiza un leve entrenamiento de recuperación tras la goleada sufrida ante Japón

Wellington, (EFE).- Las jugadoras suplentes de la selección española han realizado este martes, en Wellington, un entrenamiento de recuperación tras la goleada por 4-0 sufrida la víspera ante Japón por la tercera y última ronda de la fase de grupos del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Las tres porteras y seis de las futbolistas que no tuvieron minutos ayer han hecho ejercicios leves y practicaron pases rápidos y de penetración de la defensa, dos de los principales fallos en la cita con las japonesas, en las instalaciones del estadio Newtown Park de la capital neozelandesa.

La defensora y capitana Ivana Andrés, quien se perdió el partido la víspera por unas molestias en los gemelos, se quedó fuera una vez más de las prácticas, cuyos quince minutos iniciales fueron acompañados por la prensa.

Por otro lado, la delantera Athenea del Castillo sí ha vuelto a la sesión de entreno y parece estar completamente recuperada de los problemas musculares que tuvo en la cita frente a Zambia.

Mientras, las jugadoras que hicieron parte del once inicial y sumaron minutos en el duelo contra Japón ayer centraron este entrenamiento en ejercicios de recuperación en el gimnasio.

Las 23 jugadoras tendrán la tarde y noche de este martes de descanso, así como la mañana del miércoles, por lo que deberán retomar las actividades por la tarde.

España sufrió la víspera una dura derrota (4-0) frente a la selección nipona y terminó la fase de grupos del Mundial en la segunda clasificación del grupo C.

En su próximo compromiso, las españolas se medirán con Suiza, líder del grupo A, en los octavos de final del campeonato, en un partido que será disputado el próximo 5 de agosto en Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda.

Se prevé que La Roja adoptará Wellington como su centro de operaciones a partir de ahora y se desplazará a primera hora del día 4 hacia Auckland.