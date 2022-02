España “rechaza tajantemente injustificadas” declaraciones de López Obrador

Bruselas, (EFE).- El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este jueves que España “rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los abusos que el mandatario asegura haber percibido por parte de algunas empresas españolas.

“Acabamos de emitir un comunicado oficial en el cual el Gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas”, indicó Albares ante la prensa en Bruselas tras mantener diversas reuniones en la sede de la Comisión Europea.

El político español dijo que “debe quedar muy claro que el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera”.

López Obrador negó este jueves que haya “una ruptura” con España, pero su propuesta de “pausa” en las relaciones ha creado una nueva confusión diplomática y comercial con España.

El mandatario no aclaró en qué consistirá la “pausa”, pero argumentó que se debe a que el “poder político” de España ha apoyado a empresas que “abusaron de México”, entre las que citó a Iberdrola, Repsol y OHL porque, según él, eran “favoritas” de los gobiernos anteriores.

“El Gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleve a hacer una declaración de ese tipo”, enfatizó Albares.

El jefe de la diplomacia española recalcó que las relaciones entre España y México “se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos”, y recordó que España es el segundo inversor en México y que la inversión mexicana en España “alcanza ya los 25.000 millones de euros”.

“Hay miles, literalmente miles de empresas españolas en México y cada vez hay más empresas mexicanas en España”, resaltó.

Consideró que el incremento de las relaciones comerciales y la inversión entre ambos países, “que no para de crecer todos los años desde hace ya mucho tiempo”, así como “los deseos de dos pueblos hermanos”, piden que España trabaje “por unas excelentes relaciones con México pero, eso sí, basadas en el respeto y, por supuesto, sin este tipo de manifestaciones”.

Albares afirmó que en la noche del miércoles ya habló con su homólogo mexicano sobre la situación y que, en cualquier caso, López Obrador hoy “ha dejado claro” que “esa palabra de ‘pausa’ desde luego no lleva a ningún tipo de ruptura”.

“Todo ese tipo de lazos… pero si miramos los económicos, ya que se hablaba mucho de las empresas españolas, lo que indican es que lo que los gobiernos debemos hacer es reforzar esas relaciones, en ningún caso pausarlas, (sino) acompañarlas”, apuntó.

Al mismo tiempo, Albares dijo que “nadie debe llamarse a engaño” y que el Gobierno de España “va a defender siempre y ante cualquiera los intereses de los españoles, de sus empresas y la honorabilidad de España”.

Sobre las reuniones mantenidas hoy con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y titular de Comercio, Valdis Dombrovskis, dijo que en ellas trató la “necesidad” de que se ratifiquen “definitivamente” los acuerdos de libre comercio negociados con México, Chile y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

“Porque España siempre apoyará a México como apoya a todos los países hermanos de América Latina en la Unión Europea”, aseveró.