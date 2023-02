Espectadores de TV y vídeo directo de internet crecerá 20% entre 2020 y 2026

Publicidad diferenciada para CTV y OTT es hasta un 45% más efectiva

NotiPress.- De acuerdo con datos de eMarketer, en México se prevé una expectativa de crecimiento del 20% en espectadores de servicio de transmisión libre (OTT) entre 2020 y 2026. Mientras la publicidad diferenciada para televisiones conectadas (CTV), fue preferida por un 25% frente a un 15% de la televisión tradicional.

Una TV conectada (CTV) es un dispositivo conectado a un televisor para permitir visualizar la transmisión de contenido de video. Por otra parte, la transmisión libre (OTT) es la entrega de contenido de TV/video directamente desde Internet.

Debido a estos cambios, según eMarketer, las empresas se han abierto a posicionarse en el top of mind del usuario a través las plataformas de transmisión de contenidos en video. Mientras tanto, la creciente diversificación de públicos ha requerido una segmentación efectiva. Esto ha permitido desarrollar herramientas y estrategias enfocadas en Televisiones conectadas o CTV.

Un CTV es un complemento para los anunciantes, pues es un espacio premium en crecimiento y de posible sincronización con otro dispositivo (celular/laptop). Por lo tanto, de acuerdo con Ana Jiménez, co-managing director de Equativ México:

“Es importante que la estrategia del seller vea con una campaña en CTV sea duplicada con otros dispositivos (online y offline) para ser más relevante para la audiencia. Esto puede ser posible con tecnologías como TV Sync y machine learning”, comentó para NotiPress.

El motivo es que los anunciantes reciban datos específicos sobre la eficacia de su campaña publicitaria como visualizaciones, clics e interacciones sobre el contenido. Adicionalmente, el CTV permite ejecutar el análisis del comportamiento, reacciones de los espectadores a cada formato y realización de encuestas. Más la obtención de comentarios, entre otras ventajas. Por otra parte, se ha calculado que la publicidad contextual, aplicada en distintas plataformas, puede llegar a ser hasta 45% más efectiva.

Por otro lado, también existe una diferencia en las campañas contextuales, pues con ellas es posible generar un Click Through Rate (CTR) de hasta el doble, en comparación con las que no hacen uso de la orientación contextual. Finalmente, es posible eficientar una campaña desde distintos frentes, mediante acciones vinculadas con la transparencia que solo las plataformas tecnológicas pueden ofrecer.