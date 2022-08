‘ESPN’ y ‘ABC’ retransmitirán en abierto el Barcelona-Rayo en Estados Unidos

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Las cadenas estadounidenses ‘ESPN’ y ‘ABC’ retransmitirán en directo y en abierto este sábado el partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, correspondiente a la primera jornada de LaLiga 2022-2023, para celebrar el comienzo de la nueva temporada de la liga española.

‘ESPN’, que firmó un contrato de ocho años con LaLiga para hacerse con los derechos televisivos en Estados Unidos, contará para esta segunda campaña con comentaristas como Pablo Zabaleta, Mario Kempes, el mexicano Hugo Sánchez o el británico Steve McManaman, con Fernando Palomo como principal narrador para los telespectadores hispanos.

“Llevamos al espectador mucho más el sentimiento de lo que es presenciar un partido de fútbol en España. Estaremos en los Clásicos, en el derbi madrileño, pero trataremos de ir a Bilbao, Sevilla, para llevarle al espectador esa atmósfera extraordinaria de lugares como estos”, dijo Rodolfo Martínez, directivo de ‘ESPN’.

No será la primera vez que un partido de LaLiga se retransmite en abierto en ‘ABC’, pero el hecho de que esta vez se trate de un encuentro de la primera jornada y con el Barcelona, uno de los clubes más seguidos por los aficionados estadounidenses, como protagonista, supone una oportunidad extraordinaria para fomentar la pasión futbolística en el país.

“Sí se han retransmitido otros partidos en ‘ABC’, pero esta es una oportunidad enorme por ser en un horario tan favorable, 15.00 ET con un equipo como el Barcelona que ha generado un cúmulo de expectación que creo lo convierte en el más seguido del verano”, dijo Palomo.

“Hay muchísima exposición para LaLiga en un escenario tan favorable. En ese horario no hay tremenda competencia, el fútbol va a tener un lugar central”, dijo.

El Barcelona organizó su gira de pretemporada en Estados Unidos, con partidos contra el Inter Miami, el Clásico contra el Real Madrid en Las Vegas y un duelo con los Red Bulls de Nueva York.

Los partidos del equipo de Xavi Hernández tuvieron excelentes resultados para las televisiones estadounidenses que los retransmitieron, según ‘ESPN’.

La cadena estadounidense retransmitirá los encuentros de LaLiga en su plataforma de pago ‘ESPN Plus’, aunque algunos partidos también estarán disponibles en abierto.