Esposa del “Chapo” Guzmán es condenada a 3 años de cárcel en EE.UU.

Nueva York,(EFE).- La esposa de Joaquín “el Chapo” Guzmán, Emma Coronel Aispuro, fue condenada este martes a tres años de cárcel por un tribunal estadounidense en Washington, tras haber admitido el pasado junio que colaboró en el imperio de drogas de su marido y declararse culpable de tres delitos.

Además de los 36 meses de cárcel (de los que se le reducirán los que ha cumplido desde su arresto en febrero), ha sido condenada a cuatro años más de residencia vigilada y a pagar 300 dólares de multa, en lugar del 1,5 millones de dólares que sugirió la Fiscalía.

La Fiscalía también había sugerido al juez que se le impusiera una sentencia de cuatro años de prisión y cinco más de libertad vigilada.

Emma Coronel Aispuro, de 31 años, fue encontrada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana.

Coronel, de 31 años, que asistió cada día al juicio de su marido en 2019 en Nueva York vestida con lujosos accesorios, escuchó su sentencia luego de haber perdido perdón y asegurar que se siente “avergonzada” por sus actos. También pidió al juez que no fuera duro al sentenciarla.

“Sé que para usted puede resultar difícil ignorar que soy la esposa de Guzmán y tal vez se sienta en la obligación de ser más duro, pero le ruego que no lo haga”, dijo Coronel en español.

Al reconocer su culpabilidad el pasado junio en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Coronel evitó el juicio y una sentencia que podría haber llegado hasta los diez años de cárcel.

La mexicana aseguró además al juez que está “sufriendo” por el daño que ha hecho a su familia y le pidió que le permita estar con sus hijas “que ya están creciendo sin uno de sus papás. Por eso le pido que no crezcan sin su mamá”, dijo Coronel, en referencia a la sentencia a cadena perpetura impuesta a Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa.

Coronel, madre de dos gemelas de su relación con Guzmán Loera, fue arrestada el pasado febrero en el aeropuerto Dulles de Virginia y desde entonces ha permanecido presa sin fianza.

Al dictar la sentencia, el juez indicó que Coronel no tiene antecedentes criminales y también que otras condenas que ha impuesto a otros miembros del Cartel de Sinaloa, acusados de traficar más cantidad de droga, fueron igualmente por debajo de lo recomendado por la Fiscalía.

Una vez que Coronel esté en libertad supervisada deberá entregar una muestra de ADN, ordenó además el juez.