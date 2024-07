Esqueleto de dinosaurio Apex se vende por 44,6 millones, el precio más caro de la historia

Nueva York, (EFE).- El esqueleto de un dinosaurio ‘Stegosaurus’ apodado ‘Apex’ se subastó este miércoles en Nueva York por 44,6 millones de dólares, multiplicando su precio estimado y convirtiéndose en el fósil más valioso de la historia, según informó la casa Sotheby’s.

Apex, que mide unos 3 metros de altura y 6 de longitud, fue descubierto hace dos años en el estado de Colorado (EE.UU.) y fue ofrecido por la casa entre 4 y 6 millones de dólares como el “mejor espécimen” de este reconocible dinosaurio que vivió hace 150 millones de años, a finales del Jurásico.

Sotheby’s indicó que el comprador de Apex es anónimo pero baraja prestar el esqueleto a “una institución estadounidense” y que, tras ganar la batalla de pujas después de unos 15 minutos, declaró: “Apex nació en América y se va a quedar en América”.

El esqueleto de Apex, uno de los más completos y mejor conservados de un dinosaurio, superó el hito logrado por Stan, un Tiranosaurio Rex completo que se vendió en 2020 por 31,8 millones en Christie’s, por lo que sigue la tendencia al alza en interés y precio de estos fósiles en subastas.

Sotheby’s, que vendió el primer esqueleto de dinosaurio en una subasta en 1997, por 8,4 millones, se involucró en el proceso completo desde el descubrimiento de Apex por parte del paleontólogo Jason Cooper hasta la venta de hoy, marcando la primera asociación de este tipo.

La casa indicó que su especialista Cassandra Hatton ha documentado el proceso, incluyendo la excavación, la restauración y la “conservación de información contextual, como las impresiones de piel fosilizada y tres ‘huesecillos’ (armadura de la garganta)” que se vendieron junto con el esqueleto.

Apex no tiene señales de combate o daños provocados por depredadores, sino evidencias de artritis, lo que indica que llegó a una avanzada edad, según comunicado que describe su “fosilización soberbia” que conservó “huesos delicados” como las frágiles placas dérmicas cervicales.

Lo que no se ha podido determinar, según el diario New York Times, es el género de Apex, lo que tal vez explique el nombre asexuado que ha recibido.

Recientemente, Christie’s vendió el esqueleto completo de un ‘Gorgosaurus’, pariente del Tiranosaurio Rex, por más de 6 millones de dólares, y también por un precio similar vendió una calavera del depredador rey, mientras que en Christie’s, casa rival, se han conseguido recaudaciones mayores.

En Christie’s, que ostentaba el récord hasta ahora, un esqueleto de dinosaurio ‘Deinonychus’ se vendió este año por 12,4 millones, aunque por debajo del récord para un fósil.