Esta es la guía para viajeros mexicanos con rumbo a Qatar 2022

NotiPress.- De acuerdo con la empresa de viajes, Despegar, los mexicanos siempre tienen una alta presencia en eventos deportivos, como próximamente al mundial de fútbol Qatar 2022. Según datos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se espera asistan cerca de 50 mil seguidores que apoyarán al equipo tricolor en Qatar. Frente a tal situación, Despegar, compartió, por medio de un comunicado, la guía con diez cosas que todos los viajeros mexicanos deben conocer si asistirán al mundial.

La primera recomendación antes de viajar a Qatar 2022 es verificar que el pasaporte mexicano esté vigente; asimismo, debe tener una validez mínima de 6 meses. Así pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala es importante llevar una copia impresa del pasaporte.

Otro consejo para los viajeros mexicanos es informarse sobre la moneda local, esto porque el dinero en efectivo ha sido el método de pago dominante en Qatar. Igualmente, la moneda local es el Riyal catarí y un riyal equivale a 5.5 pesos mexicanos. Sin embargo, considerar que en Qatar los dólares y euros son las divisas más aceptadas en las casas de cambio reguladas.

Adicionalmente, no hay que fotografíar a personas sin permiso, ya que esto se considera ofensivo, sobre todo si pertenecen a la policía o el gobierno del país. Por disposición oficial, en Qatar el uso del cubrebocas será obligatorio, tanto en lugares públicos abiertos y cerrados. Lo recomendable es que los viajeros mexicanos lleven en el equipaje un paquete de mascarillas para utilizarlas durante el viaje con rumbo a Qatar 2022.

No olvidar el certificado de vacunación; ello porque, la Embajada de Qatar en México indicó que los mexicanos interesados a asistir al mundial deberán contar con su esquema completo de vacunación. De esta forma, las vacunas aprobadas son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. No obstante, los viajeros que cuenten con vacunas condicionales como Sinopham, Sputnik V, Sinovac y Covaxin deberán hacerse una prueba PCR y de anticuerpos 72 horas antes de ingresar al país.

Para viajar a Qatar se debe preinscribir en el sitio Ehteraz, aplicación que permite verificar la salud de los viajeros y busca que los turistas cumplan con los requisitos de estadía. Ehteraz es un sistema del gobierno de Qatar para facilitar el proceso de llegada de cualquier extranjero al mundial de Qatar, señaló Despegar.

Respetar los espacios religiosos es otro consejo de la guía para viajeros mexicanos con rumbo a Qatar 2022. Esto porque las mezquitas son espacios sagrados para el Islam, las cuales no están abiertas al público que no profesa esta religión. Por lo tanto, también hay que informarse sobre la vestimenta, se recomienda cubrir siempre hombros y rodillas en los lugares públicos. Como consecuencia se podría negar el acceso en caso de no cumplir con estos estándares mínimos.

Si no se reserva, no se podrá ingresar al país sede del mundial. De esta forma, para entrar se deberá contar con los boletos para los partidos y tener las reservaciones de alojamiento. Finalmente, la última sugerencia es obtener la tarjeta Hay’ya Card o Fan ID. Dicha tarjeta será vital presentarla junto con la entrada en el control de ingreso de los partidos, pero también será uno de los elementos necesarios para ingresar al país.