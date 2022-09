Estadio Al Janoub, uno de los recintos que albergará la Copa Mundial de Qatar 2022

Una inversión de 286 millones de dólares fue el costo total del estadio Al Janoub que reducirá su aforo de 40 mil espectadores a 20 mil

NotiPress.- Ubicado en la ciudad de Al Wakrah en Qatar, el estadio Al Janoub forma parte de los 8 estadios que albergarán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. El recinto tiene un diseño ovalado de estilo postmodernista creado por la arquitecta iraquí, Zaha Hadid, diseñadora de importantes obras alrededor del mundo. NotiPress recopiló información de la historia del estadio.

Sin embargo, dos años antes de comenzar la construcción del estadio, la arquitecta Hadid falleció y no pudo ver concluido su proyecto. A pesar de ello, la Federación de Fútbol de Qatar y la firma Albert Speer & Partner GmbH continuaron con la obra que costó 286 millones de dólares.

La forma ovalada del estadio está inspirada en las velas de los barcos tradicionales que se movían a través de las corrientes del Golfo Pérsico llamados Dhow. Con una capacidad de 40 mil espectadores y un techo retráctil de tela y cables plisados de forma curvilínea, le rinde homenaje a la cultura de la región.

Ya en el interior, los aficionados podrán sentir que están dentro del casco de un Dhow invertido, además cuenta con un sistema de aire acondicionado para evitar las altas temperaturas. Su capacidad de refrigeración puede alcanzar los 20 grados a fin de mantener a las personas frescas y evitar que las estructuras del recinto sufran un daño por el calor.

Además, el Al Janoub cuenta con una serie de instalaciones con extensos jardines a su alrededor, y una plaza arbolada en el ingreso. Igualmente, el proyecto cuenta con alberca, spa y un centro comercial que están perfectamente integrados con el diseño del estadio.

Su inauguración fue el 16 de mayo de 2019 con el partido de la final de la Copa Emir de Qatar y actualmente es la sede del equipo Al-Wakrah SC. Durante la fase grupos será sede de ocho partidos, entre ellos, Francia vs Australia y Ghana vs Uruguay y solo tendrá un partido de octavos de final.

Cabe señalar, en la construcción del Estadio Al Janoub participaron diversas empresas de origen catarí, entre ellas MIDMAC y PORR Qatar, quienes son las responsables de los asientos. De la misma manera, SOLB26 fue otra firma local encargada de fabricar el acero necesario para la estructura del estadio que refleja las tradiciones marítimas de Al Wakrah.

Adicionalmente, gracias a su diseño modular el aforo se reducirá de 40 mil espectadores a 20 mil una vez finalizada la Copa Mundial de Qatar 2022. Los asientos y grada superior del Al Janoub se donarán a proyectos futbolísticos a otros países con escasos recursos, todo con el objetivo de impulsar el deporte.