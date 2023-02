Estados que dependen del río Colorado sin acuerdo sobre recortes de agua

Los Ángeles,(EFE).- Los siete estados del oeste de Estados Unidos que se nutren del agua del río Colorado no han podido ponerse de acuerdo en un plan para enfrentar la reducción del nivel de agua causada por el cambio climático.

Los estados tenían hasta el 31 de enero para presentar sus propuestas al Gobierno federal para repartir las reducciones después de que las polémicas negociaciones llegaran a un punto muerto el año pasado.

Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming se han unido para presentar a última hora una propuesta para realizar recortes y evitar que los embalses caigan a niveles peligrosamente bajos. Esos seis estados han dejado a California por fuera de su propuesta.

Una gran parte de los recortes que propusieron los seis estados se traduciría en reducciones especialmente grandes para California, que usa más agua del Colorado que cualquier otro estado, advirtió el periódico Los Angeles Times, que tuvo acceso al plan.

Por su parte, California presentó también su propuesta para repartir las reducciones con un recorte de cerca de 500 millones de metros cúbicos por parte del estado hasta 2026.

El Gobierno federal ha pedido a los estados que reduzcan su uso total en un volumen anual de entre 2.500 millones y cinco millones de metros cúbicos.

El sistema general que depende de Colorado proporciona agua y electricidad a más de 40 millones de personas en el occidente de EE.UU.

La propuesta californiana subraya que el plan ofrecido por otros seis estados sería una carga desproporcionada para las granjas y ciudades del sur de California.

Los senadores federales de California Dianne Feinstein y Alex Padilla criticaron en un comunicado conjunto el plan de los otros estados y sostuvieron que “no es una solución de consenso genuino”, especialmente porque no han ofrecido nuevos recortes en su propio uso de agua.

Feinstein y Padilla subrayaron que la propuesta de los seis estados “no reconoce los derechos de agua legales que California tiene por antigüedad”.

“Sabemos que la sequía provocada por el cambio climático requerirá cambios en el uso del agua del río Colorado y que ningún estado se salvará de las reducciones de agua”, insistieron los legisladores.

Agregaron que para tener éxito es fundamental que cualquier acuerdo cuente con el apoyo de los siete estados y la Oficina de Recuperación de EE.UU. “para proteger la sostenibilidad a largo plazo de nuestra región”.

California enfrentaba una sequía extrema pero las tormentas que azotaron el estado en las últimas semanas de diciembre y comienzos de enero ayudaron a salir al estado de esa categoría, según datos del Monitor de Sequía de EE.UU.

No obstante, las lluvias no han ayudado a los embalses grandes y la cuenca del río Colorado.