Estados Unidos comienza a vacunar a adolescentes que cruzan de México

San Diego (CA), (EFE).- La Agencia de Servicios Humanos y de la Salud del condado de San Diego lanzó este jueves el primer proyecto transfronterizo para vacunar en Estados Unidos a menores de edad que cruzan la frontera desde México.

Mediante un plan de la supervisora Nora Vargas han cruzado los primeros 150 de un total de 450 adolescentes mexicanos a vacunarse con dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer en las instalaciones del consulado de México en San Diego.

La supervisora dijo a Efe que esos primeros 150 menores, de entre 12 y 18 años de edad, vacunados regresarán en tres semanas por la segunda dosis.

El total de 450 tendrá la doble dosis de Pfizer antes de que termine el mes de noviembre, explicó.

En México solo ha comenzado la vacunación para los menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, pero para el resto de los millones de niños y jóvenes que conforman este grupo de edad todavía no se ha fijado un plan de inmunización.

Estos 150 niños vacunados son los primeros que cruzan con visa desde que las autoridades impusieron restricciones a los cruces fronterizos no esenciales, hace casi 20 meses.

“La atención médica no tiene fronteras”, declaró Vargas. “Estoy agradecida de nuestra propia Agencia de Salud y Servicios Humanos que donó estas vacunas y a su personal por ayudar en este esfuerzo”.

Y agregó que este tipo de colaboración transfronteriza es un “excelente ejemplo de solidaridad” y de que estos programas “funcionan” y resultan en el “bienestar para todos” en la región binacional.

El cónsul de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez, informó por su parte que los 450 menores integrados al programa fueron seleccionados por organizaciones no gubernamentales en Tijuana y la subdirección de educación migrante.

Esta es la segunda iniciativa de este tipo que comienza en San Diego con posibilidades de réplica en otras partes de la frontera.

San Diego vacunó a los primeros 10.000 trabajadores de maquiladoras instaladas en México, quienes llegaron a la garita de San Ysidro pero sin llegar a cruzar a California.

Ese proyecto ahora ha vacunado a más de 26.000 trabajadores del estado de Baja California y tuvo réplicas en la mayoría de los tramos binacionales metropolitanos de la frontera.