Estados Unidos invita a España a la Cumbre de las Américas

Washington, (EFE).- España ha sido invitada por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Los Ángeles (California), según informaron este domingo a Efe fuentes diplomáticas.

La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a su homólogo español, José Manuel Albares, quien representará a España en la cita, agregaron estas mismas fuentes.

Washington ha apuntado que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estarán entre los invitados al considerar que no respetan la democracia, lo que ha provocado incomodidad en todo el continente.

No obstante, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, aún no ha revelado públicamente la lista de países convocados a la cumbre, algo que espera hacer en los próximos días.

El primero en levantar la voz por la potencial exclusión de estos tres países fue el presidente mexicano López Obrador, quien anunció su ausencia si no se invita a todos los países de América, una postura a la que posteriormente se sumó el presidente boliviano, Luis Arce.

También la Comunidad del Caribe (Caricom), que cuenta con 15 miembros, ha puesto en duda su participación por el mismo motivo, y ha señalado presiones de Washington para que cambie de opinión.

Mientras que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Gabriel Boric; y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie en el cónclave.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles (California) del 6 al 10 de junio, la primera vez que es organizada por EE.UU. desde la edición de 1994.

Uno de los principales objetivos del encuentro regional es la elaboración de una declaración conjunta sobre migración, en un momento en el que el flujo migratorio en el continente americano está en aumento.

La otra gran cuestión es cómo relanzar la recuperación económica, después del grave impacto causado por la pandemia de covid-19.