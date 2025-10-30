Estados Unidos lanza nuevo ataque sobre lancha y asesina a cuatro personas

Washington, (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental y durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo del buque.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que la nave fue identificado por los servicios de inteligencia y aseguran que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes”.

“Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron”, agregó Hegseth.

Tras el anuncio de este ataque, Estados Unidos suman más de 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico que han sido eliminadas en aguas internacionales, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques ha objetivos en tierra, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maneobras, notificará al Congreso.