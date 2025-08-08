Estados Unidos quiere impresionar con sus nuevos embajadores

Nueva York, (EFE).- El monopatín sigue ganando peso en las competiciones internacionales y Lazer Crawford es una de las grandes apuestas de Estados Unidos para los Juegos Panamericanos Júnior, que comienzan el 9 de agosto en Asunción.

De 19 años y originario de Arizona, Crawford ha sido elegido por Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana, como uno de los siete embajadores del certamen, que celebra en Paraguay su segunda edición.

Junto al estadounidense aparecen otros nombres en esa relación de embajadores como el nadador brasileño Guilherme Caribe o la atleta jamaicana Alana Reid.

“El ‘skateboarding’ lo es todo en mi vida”, dijo el patinador Lazer Crawford en una entrevista con la organización del evento de Asunción.

“La parte más divertida de mi deporte es probablemente pasar tiempo con mis amigos, viajar por el mundo y hacer videos, crear arte. Lo más duro del ‘skate’ es probablemente la persistencia, cómo seguir, a pesar del dolor, el miedo y las duras condiciones. Pero todo vale la pena”, agregó.

Desde que comenzó con la tabla de muy niño, con solo 5 años y por influencia de su padre, el estadounidense ha crecido en el mundo del ‘skate’ hasta brillar en competiciones amateur de su país como el Rockstar Energy Open.

Ahora su objetivo es dejar huella en Asunción para tener opciones de alcanzar su sueño: competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Lucharé y entregaré todo de mí para conseguirlo”, afirmó.

La competencia sobre monopatín debutó en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. También se mantuvo en París 2024 y será uno de los platos fuertes de Los Ángeles 2028 ya que este deporte nació precisamente en California.

Crawford es uno de los integrantes de la delegación de EE.UU. para los Panamericanos Junior, donde el país de las barras y estrellas intentará mejorar el cuarto puesto en el medallero que consiguió en Cali 2021 gracias a sus 47 oros y 114 metales en total.

Con el enorme músculo del deporte universitario y de instituto en Estados Unidos, además de aquellos jóvenes con tanto nivel que ya han dado el salto a la competición profesional, muchas estrellas de los deportes más populares del país norteamericano no estarán presentes en Asunción.

Pero esta cita será una opción ideal para que deportes que habitualmente no tienen la atención mediática del ‘mainstream’ en Estados Unidos, como el ‘skateboarding’ en este caso, puedan tener su protagonismo y reclamar su espacio.