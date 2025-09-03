Estados Unidos registra su cifra más baja de relaciones sexuales, según informe

Miami (EE.UU.), (EFE).- Estados Unidos registró en 2024 su cifra más baja de relaciones sexuales, con apenas el 37 % de las mujeres y hombres encuestados afirmando haber practicado sexo al menos una vez a la semana, informó el Instituto para Estudios de la Familia (IFS, en inglés).

Esta cifra es muy inferior al 55 % registrado en 1990 entre los adultos de entre 18 y 64 años, indicó en un comunicado la organización, que atribuye la recesión sexual a una disminución de las parejas estables, especialmente en el matrimonio, y una caída de la frecuencia sexual dentro de las parejas.

Un estudio citado por el IFS revela que uno de cada tres adultos de entre 18 y 29 años reportaron vivir en pareja en 2024, lo que representa una disminución de 10 puntos porcentuales desde 2014.

El número de personas que no ha tenido relaciones sexuales en el último año ha aumentado significativamente. En la encuesta actual, este grupo representa al 25 % de los 1.000 participantes, lo que contrasta con el 10 % registrado en 2010.

La digitalización fue otro de los fenómenos que el estudio vinculó al retroceso de las relaciones sexuales, puesto que afirmó que ha mermado las habilidades sociales de los jóvenes.

“La infancia se volvió cada vez más digital. En consecuencia, los niños no estuvieron expuestos a tanta socialización como las generaciones anteriores”, señaló.

El IFS sostiene que el acceso más sencillo a la nueva tecnología hizo que los adolescentes de finales de la década de los 2000 dedicasen más tiempo a sus móviles, las redes sociales, a ver pornografía y a los videojuegos, que a socializar cara a cara con sus amigos u otras personas, “lo que facilitaría las relaciones románticas”.

En este sentido, la organización revela que los jóvenes pasaron 5,1 horas semanales con sus amigos en 2024, en comparación con las 12,3 diarias que promediaron en 2004.