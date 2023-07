Estas son las Barbies más raras y costosas del mundo

Precios de Barbies llegan a ascender hasta en cinco millones de pesos entre los coleccionistas, el furor por la muñeca creció con la llegada de su película

NotiPress.- La fiebre rosa de Barbie ha inundado este verano y es que el estreno de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling apela a la nostalgia. Desde sacar las muñecas y accesorios de la caja de recuerdos hasta buscar ediciones especiales, parece que todo el mundo quiere tener una Barbie.

Barbara Millicent Roberts fue creada en 1959 por Ruth Handler luego de comprar una muñeca alemana llamada Lilli, producida entre 1955 y 1964. Lilli venía con dos tamaños de silueta, vestimenta de moda de los años cincuenta y estaba inspirada en un personaje de caricatura del periódico alemán Bild-Zeitung, el cual posteriormente empezó a producir la muñeca hasta que Mattel compró la patente.

Desde su lanzamiento, Barbie se ha caracterizado por ejercer diferentes profesiones, tener ejemplares con diferentes atributos físicos, así como ediciones especiales y colaboraciones, las cuales son codiciadas por los coleccionistas. Un ejemplo es la Barbie Stefano Canturi, la cual fue subastada en 2010 por más de cinco millones de pesos, pues, incluía una gargantilla de diamantes con un diamante australiano rosa.

El coleccionismo de las Barbies y sus accesorios a nivel mundial es tan grande que invade el eCommerce. De acuerdo con un comunicado de eBay, al cual NotiPress tuvo acceso, los fanáticos ingresan al marketplace para buscar y adquirir ediciones especiales sin importar su precio con tal de completar su colección.

Por ejemplo, la edición She said yes incluye a Barbie y Ken, sin embargo, la pareja de la muñeca más conocida trae barba por error. Actualmente, el set se oferta por medio de eBay con un costo de un millón 700 mil pesos.

Con la llegada de la película dirigida por Greta Gerwig, la palabra Barbie se buscó seis mil veces cada hora por medio del sitio. Las búsquedas de Barbie Dreamtopia, Dream Camper, Dream Pool, Convertible y Corvette, aumentaron dos dígitos la semana posterior al lanzamiento oficial del tráiler.

Tanto el estilo de moda, como la rareza de algunas ediciones, hace que las Barbies sean un artículo de colección que llegue a precios exorbitantes. La Barbie Mommy to be continúa causando controversia desde su lanzamiento; la muñeca embarazada y con panza removible de la cual sale un bebe se oferta en casi 330 mil pesos.

Además, la edición Millennium Princess, lanzada en el 2000 como celebración del inicio del milenio, se vende en alrededor de 170 mil pesos. Por su parte, las ediciones vintage, como en la que porta traje Gala Abend de 1965 para el mercado japonés, es muy codiciada con un costo de 170 mil pesos.

Durante el 2022, las ventas de Barbie en el marketplace aumentaron más de 200 por ciento con respecto al 2021. Por su parte, la línea Signature, es decir, las ediciones limitadas, coleccionables y de lujo, aumentaron un 900% en el mismo periodo.

Las muñecas Barbie más vendidas en eBay fueron:

• Barbie Princesa

• Barbie Fairytopia

• Barbie Sirena

• Barbie Cascanueces

• Barbie Rapunzel

Gerwig revivió la infancia de millones de personas que están entusiasmadas de ver la película en cines el 18 de julio de 2023.