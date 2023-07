Estas son las bicicletas que utilizan los profesionales de ciclismo de montaña y ruta

NotiPress.s- En 2020, AR Program Cycling Teams consiguió, por primera vez en la historia de México, el registro de tres equipos de ciclismo ante la Unión Ciclista Internacional. Estos equipos de ciclismo llevan el nombre AR Monex Pro Cycling Team debido a sus patrocinadores. Los dos equipos de ruta (femenil y varonil) y el de montaña han hecho esfuerzos por posicionar a México en el panorama internacional de dicho deporte.

Las categorías que abarca el Ar Monex Cycling Team son ciclismo de ruta sub 23, ciclocross y ciclismo junior de ruta y de montaña. A excepción del equipo de ciclismo de ruta femenil, los atletas que componen los equipos son de nacionalidad mexicana. Con el objetivo de posicionarse como potencia de ciclismo internacional, el programa se afilió a la Federación de ciclismo de Italia y San Marino, en cuyos países se realiza la preparación para las competencias en Europa.

Dentro de los logros conseguidos por Ar Monex Pro Cycling Team en 2023, destacan el trofeo Alessandro Boliss, ganado por Jorge Peyrot, integrante del equipo de ciclismo de ruta sub 23. Asimismo, el primer lugar en la Copa Eroica Juniores-Andrea Meneghelli, obtenido por Diego Arreola (Ciclismo junior de montaña) y la medalla de oro de Yareli Salazar (Ciclismo femenil de ruta) en la prueba ómnium del Festival of Speed de Pensilvania, Estados Unidos.

¿Qué bicicletas utilizan los equipos de Ar Monex Pro Cycling Team?

El 29 de junio de 2023, NotiPress asistió la presentación de la introducción de la marca Colnago en México, llevada a cabo en la tienda Cuadro Cycling Club, ubicada en Santa Fe. Esta se convirtió en la sede oficial de Colnago en México y América Latina. Durante el evento se exhibieron los modelos V3, G3-X, C68, C68TI y V4RS. El equipo de Cuadro Cycling Club remarcó que Ar Monex Pro Cycling Team utiliza la marca Colnago tanto para entrenar como para competir.

La marca italiana ha sido comparada con Ferrari por su calidad y su estrecha relación con la marca de coches. Desde 1954, Colnago ha fabricado e innovado en bicicletas para equipos profesionales, pues fueron los primeros en desarrollar un cuadro de fibra de carbono de una sola pieza sin inserciones.

En exclusiva para NotiPress, Fernando Ramos, socio de Cuadro Cycling Club destacó que Colnago es la marca más icónica de ciclismo a nivel mundial, pues marcó diferencia en la forma de desarrollar bicicletas. El objetivo de la tienda es abrir una red de distribución de insumos y servicios profesionales de ciclismo, mencionó.

Además, comentó que uno de los objetivos del club es fomentar el deporte y acercar a las personas a esta disciplina. Al respecto, mencionó, el 30 de septiembre se realizará una rodada en colaboración con Colnago, abierta para el público en general.

Ramos invitó a la gente a acercarse al ciclismo, “todos somos iguales sobre una bicicleta”, aseveró para remarcar que no es necesario un equipo profesional para comenzar con este estilo de vida. En relación, explicó, Cuadro Cycling Club ofrece asesorías y rodadas para el público en general, en vista de crear una comunidad de adeptos a realizar y seguir el ciclismo.