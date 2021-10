Estas son las claves de la alianza entre FIFA, OMS y Qatar para la Copa Mundial 2022

Con actividades conjuntas buscarán fomentar la vida sana, seguridad sanitaria y el bienestar físico

NotiPress.- Qatar firmó un acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS) y la FIFA para garantizar que la Copa Mundial Qatar 2022 promueva la vida saludable y la seguridad sanitaria. La alianza busca crear un modelo sustentable a seguir para los próximos megaeventos deportivos a nivel mundial. “Nuestro objetivo no es solo celebrar un evento deportivo exitoso, también es celebrar el evento deportivo más saludable”, comentó el doctor Al Kuwari, ministro de salud pública de Qatar.

Firmado el pasado 18 de octubre de 2021, en la sede de la OMS en Ginebra, el proyecto de tres años “Copa Mundial Saludable 2022- creando legado para el deporte y salud” realizará actividades para la promoción de vidas saludables, seguridad sanitaria y bienestar físico y mental. Hasta el último informe de Covid-19 del 19 de octubre de 2021, Qatar presentaba una disminución en contagios, reportando una media de 71 nuevos contagios diarios. Además, el 83.5% de la población total está vacunada con dos dosis de la vacuna Pfizer. El doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS señaló que el evento ofrece una oportunidad única para mostrar como el deporte puede promover la salud. “Vamos a trabajar duro promocionar un legado importante a seguir en la organización de eventos deportivos saludables a medida que el mundo se recupera de la pandemia”, recalcó el dirigente de la OMS.

El acuerdo entre la OMS, FIFA y Qatar se centrará en apoyar a que las personas practiquen estilos de vida saludable, a través de actividad física, dietas y el cese y control del tabaco. “El deporte ofrece una de las formas más efectivas para que las personas lleven vidas saludables, sin importar las edades, géneros y culturas”, comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. De acuerdo con el estudio The positive impact of physical activity and exercise on immune function, la práctica regular de cualquier actividad física contribuye a reforzar el sistema inmunológico y reduce el riesgo de contraer alguna enfermedad. Por ello, realizar deporte es herramienta indispensable para desarrollar una barrera frente al Covid-19. Las estadísticas de la OMS indican que uno de cada cuatro adultos no realizan suficiente actividad física a nivel mundial. De revertir esta situación, se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año, explica el informe Fair Play: Building a strong physical activity system for more active people de la OMS.

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se llevará a cabo del 21 de noviembre a 17 de diciembre de 2022. Participarán 32 selecciones representativas de seis confederaciones distintas; AFC, Asia, CAF, África, CONCACAF, Norteamérica, Centroamérica y Caribe, CONMEBOL, Sudamérica, OFC, Oceanía y UEFA, Europa. Será el primer Mundial de la FIFA en disputarse en invierno y las sedes serán anunciadas en marzo de 2022.