Estas son las nuevas ofertas por el club Manchester United

Propuestas de dos magnates aun compiten por la adquisición del equipo británico

NotiPress.- Dos magnates se encuentran protagonizando una de las disputas económicas más grandes en el mundo deportivo, por un lado, Sir Jim Ratcliffe y, por el otro, Jassin bin Hamad Al Thani. Ambos han mostrado un gran interés por la adquisición del equipo Manchester United, sin embargo, la principal diferencia radica en que Ratcliffe desea solo el 69 por ciento, mientras que Jassin desea el 100 por ciento del club.

Inicialmente la puja de ambos compradores inicio en 4,500 millones de euros, no obstante, este precio subió hasta ambos alcanzar la suma de los 5,500 millones de euros. El plazo otorgado por la familia Glazer, actuales dueños del club inglés lo han establecido hasta el día miércoles 29 de marzo a las nueve de la noche donde se dará a conocer al nuevo dueño.

Elliott Investment Management, empresa estadounidense en gestión de inversiones, también mostró interés en la adquisición del club, pero con una participación minoritaria. La familia Glazer aún espera propuestas adicionales pese a ello, estas solo han mostrado adquirir una parte minoritaria de la franquicia del Manchester United.

Ante este escenario, Jassin bin Hamad Al Thani, el presidente del Banco Islámico de Qatar, anunció que harán una propuesta por al menos 6,000 millones de euros para la compra del club. Este precio supera no solo la propuesta de Jim Ratcliffe, sino además de hacerse oficial, sería el precio más elevado por la compra de una franquicia deportiva en la historia del deporte.

Existe un deseo por parte de la familia Glazer en realizar el traspaso del club Manchester United, por desgracia existe un conflicto de interés por lo cual no se concreta la venta. Este conflicto se debe a la propiedad del club Paris Saint-Germain, por lo cual limitaría la adquisición del club por parte del magnate catarí, ante los lineamientos de la UEFA.

De acuerdo con el artículo 5.01 de la UEFA, ninguna persona puede tener el control o influencia en más de un club miembro de las competiciones de la UEFA. Bajo ese reglamento las autoridades inglesas deberán establecer, en conjunto con la UEFA, el criterio a seguir durante las negociaciones ya sea para negar o continuar con ellas.

José Carlos Páez, abogado especialista en derecho deportivo comentó “Aquellos responsables del control de la compra son la federación inglesa de futbol así como la Premiere League. En este sentido, no existe ningún problema mientras los equipos no participen dentro de la misma competición, en caso contrario alguno de los dos clubes quedaría fuera”.

Manchester United en conjunto con la familia Glazer, harán historia independientemente de quien realice la adquisición del club y esto es debido a las ofertas de los compradores. Los Broncos de Denver de la NFL fueron la franquicia más cara de la historia en 2022, esto debido a Rob Walton quien adquirió al club por la cantidad de 4,700 millones de euros.