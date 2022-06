Estas son las sedes más valiosas de la Copa Mundial de la FIFA para 2026

Medios estadounidenses reportan que la final se jugará en Estados Unidos, teniendo como posibles sedes el SoFi, AT&T o Mercedes-Benz Stadium

NotiPress.- Ya se dieron a conocer cuáles serán los estadios para el Mundial de 2026 compartido por Canadá, Estados Unidos y México. Por ello, esta es una lista de los estadios más destacados, ya sea por su capacidad, valor económico o la tecnología implementada en cada área del recinto.

El estadio más grande, sin duda será el Estadio Azteca, el cual tiene una capacidad para 87 mil 523 espectadores. El complejo diseñado por Pedro Ramírez Vázquez ha sido sede de 2 finales de Copa Mundial de la FIFA (1970 y 1986). Sin embargo, esta vez solo albergará 4 fechas de la fase de grupos del Mundial en 2026

Otro de los estadios con mayor capacidad será el MetLife Stadium, situado en la ciudad de Nueva Jersey, sede de los equipos de fútbol americano Jets y Giants de Nueva York. Con un valor de mil 600 millones de dólares y 82 mil 500 asientos es el segundo estadio más grande y el más costoso que tendrá el torneo.

Actualmente, cuenta con tecnología de ultima generación similar a la empleada en el Allianz Arena, donde juega el equipo Bayern Münich, por ejemplo, puede cambiar el color exterior del estadio. Esto lo realiza según qué equipo esté jugando, el estadio es verde cuando juegan los Jets de Nueva York o azul si se trata de un encuentro como local de los Giants.

Mercedes-Benz, tendrá un papel importante con la sede que lleva su nombre y actual casa del equipo de la NFL Atlanta Falcons. Con una tecnología en cada uno de sus rincones, el valor actual del recinto es de mil 600 millones de dólares. La gran diferencia en comparación al MetLife Stadium es su pantalla de doble vista 4K de 360 grados y su imponente fachada con un techo retráctil de apertura circular.

Si bien, no es el estadio con mayor capacidad, el SoFi Stadium si tiene el título del más caro no solo del Mundial del 2026, sino de los construidos hasta el momento en cualquier deporte. Ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos el imponente SoFi cuenta con una capacidad de 70 mil espectadores y su construcción costó 4 mil 900 millones de dólares.

La casa de los Angeles Rams y Angeles Chargers cuenta con una pantalla 4K diseñada exclusivamente para el estadio por Samsung la cual llamó The Infinity Screen. Aunado a ello, en todo el estadio hay 268 bocinas para un sonido envolvente, cuenta con Internet inalámbrico Wi-Fi 6, y el área total es 3,5 veces más grande que Disneyland.

Por si fuera poco, el SoFi también integra en su diseño realizado por HKS Inc un teatro con capacidad para 6 mil espectadores denominado YouTube Theatre. Medios señalan que Google invirtió en este estadio a fin de poder utilizar el teatro para torneos de eSports o presentaciones y shows en vivo.

A pesar de estar definidas los 11 estadios que albergarán todos los encuentros del Mundial en 2026, la FIFA todavía no ha definido dónde se jugará la final y la inauguración del certamen. Sin embargo, la prensa estadounidense adelantó que podría ser el SoFi Stadium, AT&T Stadium, Mercedes-Benz e incluso el MetLife podrían tener la gran final descartando las sedes de Canadá y México.

No obstante, México está peleando por tener el partido inaugural del Mundial, principalmente en el Estadio Azteca, sede que planea comenzar una remodelación en 2023, reportó ESPN.