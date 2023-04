Estereotipos de género en México son barrera para mujeres en tecnología

Guadalajara (México), (EFE).- El acoso y los estereotipos de género se mantienen como factores para que las mujeres no logren desarrollarse en empresas dedicadas a la ciencia y la tecnología a la par de los hombres en México, afirmó la empresaria mexicana y astronauta análoga Ana Karen Ramírez.

En una entrevista con EFE, tras su participación en el festival de tecnología e innovación Talent Land, expuso que muchas mujeres comienzan una carrera en la ciencia y la tecnología, pero en algún momento tienen que optar por desarrollarse en áreas que les permitan cumplir los roles tradicionales.

“Muchas veces son los roles que tienen que seguir, ya no pasa tanto tener que quedarse en el hogar, pero sí tomar otra carrera más administrativa o de cuidados, no tanto a ser científica o ingeniera o tecnóloga”, aseguró.

Ramírez es Fundadora de Epic Queen, una iniciativa que impulsa a mujeres a desarrollar sus habilidades en la ciencia, la tecnología y el emprendimiento con un modelo que se ha replicado en varios países de Latinoamérica.

La participante en el Talent Land también contó algunas de sus experiencias acompañando a mujeres y aseveró que, aunque hay un mayor impulso a que este sector de la población estudie y se desarrolle en el ámbito tecnológico, aún hay obstáculos “sistémicos” que evitan su crecimiento.

“Sí veo que los papás están impulsándolas, que las niñas quieren empezar en la ciencia, pero algo pasa que ya no quieren seguir más, creo que es algo sistemático, que nos han dicho que tenemos que actuar de cierta manera, que terminamos siguiendo ciertos roles”, comentó.

Puso como ejemplo la apertura que muchas empresas han tenido para que las mujeres desarrollen tecnología, aunque no son consideradas aún en funciones directivas.

“En empresas de tecnología y de ciencia, sí es muy común que te dicen que están en 50-50 (de proporción de empleos igualitarios), pero ¿50-50 dónde? Normalmente, es en la base de la pirámide de la estructura de las empresas, pero arriba ¿quién toma las decisiones? Las mujeres no están como líderes”, afirmó.

El festival de tecnología e innovación Talent Land es realizado del 10 al 14 de abril en Guadalajara bajo el lema “Somos talento” con más de 1.900 horas de contenidos y la asistencia de 30.000 emprendedores, estudiantes, científicos, líderes de sector, youtubers e influencers.