Estigma que persiste sobre VIH dificulta adecuada atención médica en México

Ciudad de México, (EFE).- El persistente estigma que hay alrededor del Virus de Imnunodeficiencia Humana (VIH) y quienes viven con él incide en que las personas en México no reciban atención médica o decidan no acudir con un especialista por miedo a ser juzgados, indicaron expertos este jueves.

“Se sabe que, en ocasiones, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ no reciben la atención correcta o incluso se les niega el acceso a métodos de prevención contra el VIH a pesar de tener un mayor riesgo de adquirir el virus”, señaló en conferencia de prensa Ricardo Baruch, maestro en salud pública y doctor en ciencias en sistemas de salud.

El especialista señaló que en el mundo hay una ralentización en el ritmo al cual se van reduciendo las nuevas infecciones por el VIH, se va aumentando el acceso a más opciones de cuidado y las muertes relacionadas con el sida han disminuido.

En México, recordó, existen 306.277 casos de VIH notificados desde la década de los 80, de los cuales el 81,1 % (248.377) son hombres y el 18,9 % (57.900) son mujeres, siendo la relación cuatro hombres por cada mujer.

“La tendencia en el número de casos nuevos de VIH continúa incrementándose. Sin embargo, el número de quienes desarrollan el sida se ha mantenido y de forma proporcional, ha mostrado un decremento con respecto al número de infecciones por VIH”, señaló.

Explicó que durante la pandemia se vio una reducción en el número de casos, pero aseveró que esto podría deberse a que disminuyó la detección.

El experto recordó que los servicios de salud son un derecho humano sin importar las características de la persona, tales como la orientación sexual, la identidad de género o el diagnóstico que reciban.

El estigma, recordó, se refiere a ciertas condiciones, atributos o rasgos que generan una percepción negativa o inaceptable por la sociedad.

En tanto, los principales estigmas que sufren las personas con VIH están relacionados con la forma en la que se pudo adquirir la enfermedad, la orientación sexual, la forma de transmisión o las medidas que se deben tomar una vez que se confirma el diagnóstico.

Ophelia Pastrana, física, feminista y activista LGBT+ señaló que, aunado a los estigmas, en México actualmente la pandemia de la covid-19 frenó los tratamientos a las personas que viven con VIH.

“No hay pastillas, medicamentos, en estos años (el abasto de medicamentos) se volvió un desastre”, puntualizó.

Y señaló que la falta medicamentos, aunado a la ausencia de acompañamiento médico en la mayoría de los casos, lleva a que las personas que viven con VIH estén en riesgo de desarrollar sida u otras enfermedades relacionadas con el virus que los pueden llevar a la muerte.

Ante este panorama, y con el objetivo de otorgar información confiable y avalada, se presentó este día la plataforma digital “Prepárate contra el VIH” que busca proporcionar datos sobre métodos de prevención, sexualidad responsable, así como un listado de asociaciones civiles y centros comunitarios que pueden brindar orientación y apoyo para recibir la atención necesaria.

“El acompañamiento médico es fundamental, ya que es el especialista quien podrá indicar la necesidad de hacer o no determinados exámenes diagnósticos y, con base en estos, tomar algunas decisiones con respecto al seguimiento a cada usuario”, dijo Katia Pineda, directora médica de Sandoz México.

Señaló que cuando una persona no se atiende de forma oportuna y/o se automedica, podría ocasionar retrasos en el diagnóstico y la administración de tratamiento adecuados, “y con ello poner en riesgo su salud”, finalizó.