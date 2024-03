Estos son los lugares que podrían desaparecer por el cambio climático

Tras el incremento en el nivel del mar, científicos esperan que algunas islas desaparezcan bajo el agua

NotiPress.- De acuerdo con la plataforma de desarrollo sostenible, Sustainability For all, los pequeños estados insulares están en riesgo de desaparecer por el cambio climático. Con información de científicos de Rhode Island y el Gobierno de Estados Unidos, The Conversation informó que las ciudades costeras como Jakarta y Nueva York enfrentan un hundimiento acelerado.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que 2023 fue un año récord en el incremento de la temperatura y los efectos del cambio climático. Con 1.40 grados centígrados sobre la base registrada en 1900, las repercusiones del calentamiento global incluyen:

aumento de la concentración en los gases de efecto invernadero

aumento del nivel del mar

mínimo histórico en los niveles de hielo en la Antártica

cambios extremos en las condiciones climáticas, tales como sequías

Entre los efectos del cambio climático, las olas de calor preocupan a los científicos por sus efectos en la agricultura. En un estudio publicado el 18 de octubre de 2022 por el Programa de Investigación en Cambio Climático, científicos informaron, 65% de los cultivos en México se verán afectados por el calentamiento global en el siglo actual, principalmente en el maíz y arroz.

Según Heifer International, el cambio climático podría ocasionar una pérdida de cosecha de hasta 30 por ciento en 2050. Asimismo, al afectar el paso de las estaciones del año, los agricultores tienen menos herramientas para responder a nuevas temperaturas, falta de riego, y cambios sobre la calidad del suelo.

Desplazamientos forzados

Asimismo, los efectos de las olas de calor han provocado desplazamientos para personas que se encuentran en situación vulnerable, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según la organización, Somalia, Kenia, y Etiopía padecen sequías extremas, con más de 35.4 millones de personas afectadas por pérdidas de cultivos, ganadería y enfermedades.

Cifras de Acnur actualizadas en noviembre de 2023 señalaron, se estima que durante 2022 al menos 32 millones de personas fueron desplazadas por el cambio climático. Si bien, el término de “refugiados por cambio climático” no ha sido adoptado de manera oficial, muchas personas en esta situación provienen de países con conflictos geopolíticos y guerras, como en el caso de Somalia.

Islas y ciudades costeras en peligro de desaparición

Por su parte, debido al incremento en el nivel del mar, uno de los efectos relevantes del cambio climático es la desaparición de islas y ciudades ubicadas sobre las costas. Al respecto de la ciudad de Nueva York, estimaciones de Climate Center señalaron, la parte baja de Manhattan estará completamente sumergida en los próximos 80 años.

Sustainability For all informó que los territorios más vulnerables a este cambio son los pequeños estados insulares (SIDS, por sus siglas en inglés). De las 52 islas consideradas SIDS por las Naciones Unidas, cinco se encuentran en riesgo inminente de desaparición: Kiribati, Maldivas, Vanuatu, Tuvalu, y las Islas Salomón.