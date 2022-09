Estos son los países que brindarán apoyo para seguridad de aficionados en Qatar 2022

Reforzando la seguridad para la Copa Mundial, países ofrecen más apoyo

NotiPress.- A medida que se acerca la fecha de inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 los últimos preparativos están siendo ajustados tanto por el país anfitrión como por quienes lo apoyarán. Esto ayudará a garantizar la seguridad en todo sentido, siendo así tanto para espectadores como para los locales quienes buscan disfrutar de un gran evento deportivo.

Para refuerzo de la seguridad, en 2019 el presidente de Pakistán, Arif Alvi ofreció los servicios de su país para colaborar con la protección civil durante la Copa del Mundo. Del mismo modo Turquía, enviará por lo menos a tres mil personas de su cuerpo de policías antidisturbios, Corea del Sur a su vez proporcionará a cinco policías antiterroristas especialistas en seguridad.

Francia mandará un sistema anti-drones y un miembro de su Fuerza Aérea para concretar otro ángulo de la seguridad ciudadana donde el ojo humano no es capaz de observar. Estados Unidos por su parte consignará al Servicio Secreto para apoyo táctico y seguridad cibernética para evitar cualquier tipo de hackeo durante la Copa Mundial.

Por otro lado, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México comunicaron el apoyo de la Guardia Nacional (GN) durante la Copa del Mundo con la cual se pretende el control y disuasión de conflictos. Arturo Medina Mayoral jefe de la GN comentó “La afición mexicana es una de las más numerosas, garantizaremos la protección de nuestros connacionales”.

Del mismo modo, Medina aclaro que la presencia de la GN en Qatar será únicamente de “acompañamiento” y no como una fuerza policial tradicional. A esto, se suma un apoyo adicional donde los aficionados nacionales podrán acudir en caso de la perdida de documentación, alguna falta ante la ley e incluso proporcionara servicios de salud.

Al turismo internacional se le ha pedido prestar atención a las leyes y costumbres del país islámico, debido a posibles escenarios donde aficionados podrían tener inconvenientes e incluso romper la ley. Es por ello que se les pide todos aquellos amantes del futbol familiarizarse con los usos y costumbres los que se puede y no se debe de hacer para disfrute de todos.

De acuerdo con el titular del Comité de Operaciones de Seguridad y Protección de la FIFA Abdulaziz Al Ansari, Qatar goza de estar posicionado en el primer lugar de todos los indicadores de seguridad global con una tasa de criminalidad excepcionalmente baja, garantizando seguridad y tranquilidad para todos los aficionados al deporte mundialista que iniciará en menos de 100 días la justa.