Estreno del documental “Patria y Vida” y Stephen Frears en Festival de Miami

Miami,(EFE).- El estreno mundial del documental “Patria y Vida”, el debut detrás de las cámaras del actor estadounidense Ray Romano, el largometraje español “42 segundos” y lo último del inglés Stephen Frears (“The Lost King”) son algunas de las cintas destacadas en la 40 edición del Festival de Cine de Miami, que se celebrará entre el 3 y 12 de marzo próximo.

La programación de este año está compuesta por más de 140 producciones de diversos géneros provenientes de 30 países, entre largometrajes, cortos y documentales, e incluye más de una decena de estrenos mundiales, tres estrenos en Norteamérica y siete en Estados Unidos, tal como señaló el Miami Dade College (MDC), organizadores del festival.

“En nuestra cuarta década de programación, estamos orgullosos de continuar brindando una diversidad de películas de alta calidad a audiencias cada vez más sofisticadas”, señaló en un comunicado la directora de programación del festival, Lauren Cohen, quien resaltó la “increíble longevidad” de este evento.

La cita cinéfila abrirá este año con “Somewhere in Queens”, de Romano, conocido por la serie de televisión “Todos quieren a Raymond” y quien se prevé que acuda a Miami (Florida) a presentar su debut en la dirección de un “conmovedor e hilarante” relato en el que el actor es también protagonista, dijo la organización.

“The Lost King”, del veterano y laureado realizador Stephen Frears, clausurará el festival, que además albergará el estreno mundial del documental “Patria y Vida: The Power of Music”, dirigida por Beatriz Luengo y que se basa en la canción del mismo nombre que se erigió en el himno de la oposición de dentro y fuera de Cuba, además de ser galardonada con el Latin Grammy.

Durante sus nueve días de programación se proyectarán también las españolas “42 segundos”, dirigida por Dani de la Orden y Álex Murrull, y “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen, ésta última aspirante al premio principal del festival, el Knight MARIMBAS Award.

La coproducción hispano-francesa de Sorogoyen se medirá en esa sección con “Vicenta B”, del cubano Carlos Lechuga y con Linnett Hernandez Valdés al frente del reparto, así como con otras once producciones internacionales.

“42 segundos” es además una de las cuatro producciones que formarán parte de la selección especial “Four Centerpiece”, las cuales serán presentadas por sus propios realizadores y entre las que figura “Chevalier”, del estadounidense Stephen Williams.

Completan esta sección “Carmen”, dirigida por Benjamin Millepied, basada en la famosa ópera del francés Georges Bizet y que cuenta con la española Rossy De Palma en su elenco, así como el documental “Judy Blume Forever”, de Davina Pardo y Leah Wolchok.

La programación del festival estará salpicada por más de 30 Presentaciones Especiales, entre las que figuran el estreno mundial del documental “Bebo”, sobre el fallecido pianista cubano Bebo Valdés y dirigido por Ricardo Bacallao, así como el también estreno absoluto de “Adiós Buenos Aires”, coproducción germano-argentina dirigida por German Kral.

Tendrán su estreno en tierras estadounidenses a través de este festival los largos españoles “El Cuarto Pasajero”, de Álex De La Iglesia, e “Historias Para No Contar”, de Cesc Gay, así como la coproducción argentina-chilena “El Castigo”, de Matías Bize

“Pequeña flor”, coproducción franco-argentina dirigida Santiago Mitre, cuyo largo “Argentina, 1985” figura este año entre las cinco candidatas al Oscar a mejor película en lengua no inglesa; “Flamin’ Hot”, de Eva Longoria, y “El Vasco”, del español Jabi Elortegui, son otras de las producciones que pasaran por el festival de Miami.

“Esperamos conmemorar nuestra cuarta década de programación poniendo de relieve una colección de destacados talentos cinematográficos creativos, tanto nuevos como establecidos”, manifestó en un comunicado la vicepresidenta de Asuntos Externos del Miami Dade College, Maryam Laguna Borrego.

Además del Knight MARIMBAS Award, el festival premiará a los ganadores de las secciones Knight Made in MIA Award, que reconoce a largos y cortos rodados en el sur de Florida, Jordan Ressler First Feature Award y Documentary Achievement Award, entre otros.