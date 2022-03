Estudio busca fomentar un comportamiento más seguro durante una pandemia

Buscan fomentar un mejor comportamiento humano ante una pandemia

NotiPress.- Un estudio demostró que es posible probar la efectividad de las intervenciones diseñadas para fomentar un comportamiento más seguro durante una pandemia. La investigación, dirigida por el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Alemania, evidenció que un mensaje es más atractivo cuando contiene razones morales, es claro y conciso.

Además, la Universidad de Plymouth, Reino Unido y la Escuela de Negocios IESE de España en colaboración destacaron que fomentar un comportamiento más seguro podría marcar la diferencia ante una crisis mundial. De acuerdo con las organizaciones, reclutaron siete grupos de 100 personas cada uno para participar en juegos diseñados a fin de emular la transmisión del virus. Después, el juego se presentó en un marco neutro reemplazando los términos asociados con pandemias por referencias a colores neutros. Cada jugador en color azul representaba a individuos sanos y los participantes de color púrpura eran los encargados de propagar el virus.

Los 100 participantes en cada juego comenzaron en azul, luego ocho jugadores seleccionados al azar fueron cambiados a púrpura (color para identificar el brote inicial). En cada una de las 25 rondas, los integrantes decidieron entre dos acciones; la primera fue denominada G que consistía en ofrecer un bajo riesgo y baja recompensa (8 puntos).

En tanto, la segunda acción clasificada como H ofrecía un alto riesgo, pero también una alta recompensa (40 puntos). Cuando se emparejó a todos los participantes al azar, los azules ligados a los morados pudieron cambiar a púrpura y su probabilidad de transmisión estaba entre 0,05 y 0,25%.

Tras finalizar las 25 rondas, los puntajes sumados se tradujeron en pagos de 1 Libra esterlina (£) por cada 200 puntos solo para los jugadores azules. Por tanto, si apostaban por tomar un mayor riesgo y lograban mantenerse azules, obtenían una recompensa más alta, pero si se convertían a púrpura, es decir, si se infectaron, lo perdían todo.

Pero ¿qué trataron de probar los científicos? La investigación evidenció la efectividad de diferentes tipos de intervenciones para prevenir el comportamiento de riesgo. En primer lugar, el método más efectivo para dar una instrucción imperativa fue el mensaje; por ejemplo, “elija la acción G para proteger su dinero de bonificación y el de otros jugadores”. Cuando los participantes escucharon este mensaje, cada participante obtuvo la mayor cantidad de dinero posible bajo esa condición.

Asimismo, el segundo punto demostrado fue que las ilustraciones de las consecuencias de propagación temprana advertían con mayor precisión a los jugadores. El tercer punto y más efectivo fue una herramienta de simulador el cual permitió a los participantes observar el resultado de los juegos simulados con diferentes comportamientos de riesgo.

Como cuarto punto se confirmó que la comunicación de normas descriptivas cuyo objetivo fue revelar las decisiones y consecuencias de otros participantes, condujo a un ligero aumento en el comportamiento de riesgo. Estos puntos contrastaron con un quinto que no fue nada efectivo al compartir los números de la tasa de casos. Según los resultados, las personas no anticiparon un crecimiento exponencial en las transmisiones y no reaccionaron por ello.

Jan Woike, doctor en psicología en la Universidad de Plymouth y autor principal del estudio explicó que las advertencias sobre protegerse requiere un cambio de comportamiento a gran escala. “Campañas para mantener la distancia física, usar cubrebocas u otro consejo para frenar los contagios requiere del cumplimiento y cooperación de individuales“, apuntó. El dictamen de los científicos fue mejorar la manera de enviar un mensaje y los gobiernos deben promover un comportamiento socialmente ventajoso, sobre todo si se trata de advertir de una enfermedad.