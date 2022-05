Estudios muestran mejoría en la lesión de Jacob de Grom

Redacción Deportes, (EFE).- El as de los Metros de Nueva York, Jacob deGrom, ha mostrado mejoría de su lesión en el omóplato derecho, según los últimos resultados de los estudios a los que ha sido sometido, informó el equipo.

Reveló que de Grom fue sometido a una resonancia magnética y a una tomografía computarizada y tras los resultados le han indicado aumentar la distancia y la velocidad en su programa de tiros.

A pesar de los avances presentados por el derecho, ganador del premio Cy Young, el entrenador de pitcheo de los Metros, Jeremy Hefner, especificó que el proceso será llevado con toda la cautela posible, para evitar que deGrom sufra algún retroceso que lo prive de estar con el conjunto esta temporada.

“No quieres correr riesgos cuando se trata de un hueso, especialmente con una reacción por estrés. No queremos que se resienta, porque eso lo apartaría por todo el año. Por eso, definitivamente, nos tomaremos el mayor tiempo posible para asegurarnos de que pueda estar con nosotros el resto de la temporada”, dijo Hefner a MLB.com.

A pesar de que se ha mantenido lanzando desde el terreno plano, el diestro, quien empezó a sentir dolores a finales de marzo, no será autorizado a lanzar desde el montículo por los médicos hasta que se realicen las últimas pruebas.

Con los Metros liderando el Este de la Liga Nacional, el conjunto apuesta en otorgarle el tiempo necesario para que pueda recuperarse por completo y lo ayude a avanzar más allá de la temporada regular de Grandes Ligas.