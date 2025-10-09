“Estuvimos en la entraña del monstruo”, afirman los activistas mexicanos de la flotilla

Ciudad de México, (EFE).- Los seis activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud aterrizaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Turquía, y denunciaron maltrato y “torturas” tras ser arrestados por el ejército israelí el pasado 1 de octubre cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Estuvimos en la entraña del monstruo, y como me dijo uno de los policías en la cárcel, esto es de cinco estrellas (refiriéndose a la prisión) (…). Aun así, era suficientemente violento y sufrimos tortura psicológica y física”, afirmó Sol González Eguía, una de las mujeres que formaron parte de la flotilla.

“Fue un acto ilegal, nosotros no éramos prisioneros y quiero que eso quede claro, fuimos personas secuestradas, llevadas, encerradas y aisladas obligadamente. Aun así, sabemos que el pueblo palestino no sufre ni el 10 % de eso”, agregó.

En la terminal 1 del aeropuerto de Ciudad de México, los mexicanos se encontraron con sus familias, activistas y una gran afluencia de medios de comunicación a las 8:35 hora local (14:35 hora GMT) tras una reunión con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en la que se les realizó una revisión médica y el trámite migratorio, según informó la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Los tripulantes de los barcos denunciaron haber sufrido maltrato, torturas e incomunicación por parte de las fuerzas de seguridad de Israel, quienes, según los mexicanos, les detuvieron de manera ilegal en aguas internacionales.

“Nunca rompieron nuestro espíritu, nunca tuvimos miedo y aquí está el ejemplo de estos compañeros que nunca perdieron el buen humor, nunca perdieron la causa, la misión y seguimos hablando de Gaza”, subrayó Carlos Pérez Osorio.

Tras ser atacados por drones con explosivos y asaltados por varias embarcaciones con cañones de agua, según relataron los activistas, los integrantes de la flotilla no pudieron llevar medicamentos y alimentos a los habitantes de la Franja.

“Le pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo y es una pinche desesperación el no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria”, señaló Arlín Medrano Guzmán, otra de las mexicanas repatriadas.

Diego Vázquez Galindo, tripulante de uno de los veleros, denunció que, además de haber sufrido maltrato físico, la seguridad israelí no le proporcionó el medicamento que necesita. Señaló también que, si no se detiene el conflicto o no se establece un corredor para la ayuda humanitaria, retomarán sus acciones.

“Nos vamos a reorganizar, vamos a fortalecernos y vamos a regresar más fuertes”, dijo.

Los activistas agradecieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al señalar que “por el excelente trabajo estamos aquí y estamos sanos”, aunque les pidieron revisar sus relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.

Durante su comparecencia matutina, Sheinbaum anunció que el Gobierno mexicano cubrirá los gastos del traslado y que los recibirá en Palacio Nacional, si así lo solicitan.