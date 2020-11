Euforia y suspenso

La población estadounidense ha vivido grandes emociones durante los últimos días derivadas de un proceso electoral para elegir a su presidente, los 435 congresistas que integran la Cámara Baja y un tercio del Senado, aunado a algunas elecciones locales que le dieron mayor emoción a la justa electoral.

Pero mientras el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, ha enviado un mensaje dándose por vencedor, el presidente Donald Trump, abanderado del Partido Republicano, ha manifestado que no está todo concluido y, cuando menos hasta este lunes, no había aceptado el triunfo demócrata y de acuerdo con los últimos de sus mensajes por twitter un equipo de abogados estudia la forma de impugnar el proceso en algunos de los estados que en la etapa final le confirmaron el triunfo a su oponente. Ese suspenso podrá concluir en cualquier momento, con una no esperada aceptación del triunfo de Biden o, bien, con la acción legal de sus representantes tratando de revertir un proceso que ya para muchos parece consumado.

No va a ser un proceso uniforme para cada uno de los estados donde Trump considera que existen “votos ilegales”.

A diferencia de otros países, entre ellos México, en Estados Unidos no existe una autoridad nacional electoral que determine la forma en que se lleva a cabo la votación, sino que cada uno de los estados establece el procedimiento de emisión de votos, la forma en que se emite, el tiempo en que esto debe hacerse y el momento en que los sufragios deben contarse.

Aunado a lo anterior el voto directo o popular mayoritario no es el que determina quién es el nuevo presidente, sino un colegio electoral.

A reserva del suspenso que implica la decisión de demandar los consejos electorales de algunos estados por parte de Donald Trump, importantes mandatarios de varios países de Europa y América Latina han hecho pública ya su felicitación.

Dentro de esta serie de manifestaciones llama la atención la resistencia a felicitar a Biden por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pese, ha trascendido, del consejo en sentido contrario de algunos de sus más cercanos colaboradores.

Pero entre las felicitaciones que Biden ha recibido hay algunas de ellas muy significativas que merecen ser destacadas. La del ex presidente George W. Bush, calificando las elecciones de “justas e íntegras” y mencionando a Biden como “un buen hombre que se ha ganado la oportunidad de liderar y unificar a nuestro país, quien se ganó el voto de más de 70 millones de estadounidenses”, comentario que viniendo de un republicano que dirigió al país y que vivió la experiencia de llegar hasta la Suprema Corte para lograr ser presidente frente al candidato demócrata Al Gore, a quien finalmente derrotó, es más que significativa.

La otra felicitación a destacar es la que hace el arzobispo de Los Angeles, José H. Gomez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien dijo: “Reconocemos que Joseph R. Biden, Jr., ha recibido suficientes votos para ser elegido el 46º presidente de Estados Unidos. Felicitamos al Sr. Biden y reconocemos que se une al difunto presidente John F. Kennedy como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica. También felicitamos a la Senadora Kamala D. Harris, de California, quien se convierte en la primera mujer en la historia en ser elegida como vicepresidente”.

Pero en tanto el suspenso prevalece, la noticia del laboratorio Pfizer sobre la inminente disposición de una vacuna contra el Covid 19 que estará disponible dentro de corto tiempo, ha llenado de júbilo a la población en general y es lo único que parece que ha logrado unificar en algo al polarizado pueblo estadounidense.

