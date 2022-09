Eugenio Derbez asegura que su recuperación podría tardar hasta un año

México, (Notistarz).- El actor mexicano Eugenio Derbez volvió a aparecer en redes sociales para hablar sobre el accidente que sufrió que le dejó múltiples fracturas, por lo que explicó que podría tardar hasta un año en recuperarse por completo pero quizás no recupere la movilidad al 100 por ciento.

A través de un live en Instagram, el protagonista de “The vallet” explicó que el accidente ocurrió mientras jugaba realidad virtual con su hijo Vadhir pero perdió el equilibrio y cayó de una escalera provocándole fracturas.

“Faltando un día para regresar a mi casa… en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo ‘oye papá vamos a jugar realidad virtual’… me convenció, me lo puse (el visor) y de repente tuve este accidente”.

Indicó que con los dolores tan intensos sólo alcanzó a llegar a su carro y se desmayó; expresó que pasó una semana con el brazo dislocado y en un hospital de Los Ángeles, un especialista le dijo que no lo podían operar, pues era una “lesión seria” que podría suponer una reconstrucción del brazo.

Agregó que tuvo “cinco fracturas grandes y como 10 pequeñas. Me dijeron que no es seguro que recupere el movimiento al 100, hasta que veamos cómo evoluciona todo” y señaló que su recuperación podría tardar de seis a un año.

Su video ha sido visto más de 2 millones de veces y recibido cerca de 19 mil reacciones, los comentarios de personajes de la farándula y fans no se han hecho esperar, entre ellos loa de Adal Ramones, Andrea Legarreta y Omar Chaparro.