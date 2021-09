Eugenio Derbez cumple 60 años y se propone disfrutarlo al máximo

Ciudad de México, (EFE).- El comediante mexicano Eugenio Derbez cumplió 60 años lleno de proyectos y rodeado de su familia y emocionado por el suceso, y anunció en redes sociales que se dedicaría a disfrutar al máximo su día.

“Siempre me emocionan mis cumpleaños pero este en especial más que todos”, aseguró el actor en un video que compartió en su cuenta de Instagram, un día previo a su aniversario.

En la misma plataforma, Derbez se adelantó a agradecer las muchas felicitaciones que año con año recibe, pero advirtió que este año no respondería ninguna, aunque no lo haría por grosero.

“Quería decirles a todos los que me van a felicitar, de antemano muchísimas gracias, pero ya decidí que no le voy a contestar a nadie porque luego me paso todo el día respondiendo mensajes de cumpleaños, sí mándemelos porque yo los leo todos”, dijo el también productor.

Eugenio Derbez (Ciudad de México, 1961) se ha convertido en un referente de la comedia mexicana.

Sin embargo, sus inicios se encuentran en los melodramas clásicos al haber tenido pequeñas participaciones en telenovelas como “Caminemos” (1980) y “La pasión de Isabela” (1984), pero no fue hasta el programa de comedia “¡Anabel!” (1988) que encontró su gran talento en la comedia.

A partir de la década de 1990, Derbez logró tener su primer programa de ‘sketches’, “Al derecho y al derbez”, con el comenzaría a tener gran éxito y que se transformaría con el paso de los años a nombres como “Derbez en cuando” o “XHDRBZ”.

Uno de sus trabajos más exitosos en televisión abierta fue “La familia P. Luche” (2002), en donde interpretaba a Ludovico P.Luche, un padre despistado de una familia disfuncional.

Desde entonces su carrera como actor, productor y creador no ha hecho otra cosa más que crecer y su trabajo ha traspasado fronteras al trabajar con actores como Rob Schneider y Adam Sandler y mantener proyectos en el extranjero.

Recientemente ha logrado tener gran éxito junto a su familia con el “reality show” “De viaje con los Derbez”, que ya cuenta con dos temporadas.

Su trabajo anunciado más reciente y esperado es “Lotería” una película de Netflix que retomará el popular juego latinoamericano homónimo para la trama.