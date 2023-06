Europa dice que la IA no extinguirá a la humanidad pero tendrá un fuerte impacto

Según el Parlamento Europeo, no hay riesgo de extinción de la humanidad por la inteligencia artificial, pero sí un fuerte impacto en la vida de las personas

NotiPress.- El pasado miércoles 14 de junio de 2023, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de regulación de la inteligencia artificial (IA) que establece mayores obligaciones para los sistemas tecnológicos de alto riesgo que puedan afectar los derechos o la salud de las personas. Se incluyen áreas sensibles como infraestructura crítica, educación, recursos humanos, orden público y migración. Uno de los principales debates se centró en el potencial de la IA para extinguir a la humanidad, aunque no fue considerado viable, pero sí advirtió la Unión Europea (UE) de un fuerte impacto en las personas.

Se contempla en la normativa la prohibición del uso generalizado de sistemas automáticos de reconocimiento facial en lugares públicos, aunque la UE podrá autorizar su uso para combatir actividades de criminalidad. Lo anterior en un contexto de negociaciones con los países del bloque. También se establecieron requisitos especiales para los sistemas de IA generativa tipo ChatGPT y DALL-E, que producen contenido como texto, imágenes, código y audio, y se requiere informar a los usuarios que el contenido fue creado por una máquina con inteligencia artificial.

Entre las prioridades de la regulación se incluye disposiciones sobre la prohibición de sistemas de vigilancia biométrica, reconocimiento de emociones y vigilancia predictiva. La premisa de las reglas es el abordaje de riesgos de manipulación de la opinión pública y protección de la democracia. Por su parte, científicos de la UE solicitaron demorar el desarrollo de sistemas con inteligencia artificial más potentes hasta tanto se puedan regular con más precisión.

Desde su aprobación, está previsto comenzar negociaciones con los representantes de los 27 países de la UE para completar el acuerdo. La normativa está prevista para entrar en vigor en 2026. Durante este tiempo, Europa buscará establecer un marco provisional y voluntario con las empresas tecnológicas que desarrollan la IA.

Por su parte, personajes como Elon Musk o Jack Ma, tienen opiniones dispares sobre los peligros de la IA y su potencial de destruir al mundo o extinguir a la humanidad. Para el CEO de Tesla, la IA transformará al mundo. El alcance y la forma en que se utilice dependerá de múltiples factores, incluida la industria, el tipo de trabajo y la disponibilidad de tecnología avanzada. En esta nueva era de la IA, se espera que la mayoría de las personas utilicen esta tecnología en diferentes áreas de sus vidas.

Extinción de la humanidad

Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, asegura que hay que establecer barreras en pro de controlar la IA debido al potencial de amplificar la discriminación en los siguientes años. Vestager piensa, al utilizar los datos de internet, existe un sesgo al extraer los datos y con ello, las máquinas se entrenan con información sesgada y potencialmente peligrosa para la sociedad.

Durante el debate, la funcionaria dio un ejemplo de un banco, el cual podría decidir mediante la inteligencia artificial que se conceda o no una hipoteca. En este escenario, sería adecuado asegurarse que no existan criterios de discriminación como el sexo, color de piel o código postal del solicitante

También, dijo Vestager, no se cierra al uso de la IA para uso en reconocimiento facial, pero busca que se use solo en casos específicos donde se esté buscando a un niño perdido o se persiga a un terrorista.

La IA promete estar presente en diversas áreas de la vida de las personas, brindando asistencia y maximizando productividad. Por ello, científicos, artistas, ingenieros, empresarios, médicos y otros trabajadores obtendrán beneficios de la colaboración con la IA. El uso de la inteligencia artificial permitirá ampliar capacidades y logros en diversos campos profesionales. Especialistas afirman, la revolución de la IA impulsará crecimiento económico, creación de empleo y también acelerará los avances científicos y tecnológicos.