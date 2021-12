Eva Longoria se sumerge en la cocina mexicana en serie “Searching for Mexico”

Los Ángeles, (EFE).-.La actriz Eva Longoria se adentra en sus raíces mexicanas para explorar la cocina y la cultura que las rodea en la nueva serie “Eva Longoria: Searching for Mexico” de CNN +, indicó la cadena informativa.

La serie de seis partes es una nueva versión del exitoso programa “Stanley Tucci: Searching for Italy” con el que CNN + hizo una investigación profunda sobre la comida italiana contada por el aclamado actor, y que lo llevó a diferentes lugares de Italia.

Ahora de la mano de Longoria la nueva serie explorará los orígenes de la comida mexicana y las historias de las personas que han hecho que sus platos y recetas hayan posicionado a la cocina de México como una de las más reconocidas en el mundo.

“Asociarnos con CNN en una expedición culinaria por todo México es un sueño hecho realidad”, dijo Longoria en un comunicado.

Añadió que está muy orgullosa de sus raíces mexicano-estadounidenses. “No puedo esperar para llevar las gemas ocultas de México al mundo a través de Searching for Mexico”, expuso.

“Eva Longoria: Searching for Mexico” recorrerá el país latinoamericano al presentar los secretos detrás del proceso de la cosecha del agave azul para la elaboración del tequila “como lo hacían los aztecas” hasta cocinar lentamente la salsa de mole tradicional en Oaxaca, destacó la cadena.

El programa se estrena exclusivamente en CNN + en el primer trimestre de 2022.