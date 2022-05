“Eva Luna” ya cuenta con una versión teatral que se estrenará en Nueva York

Nueva York, (EFE).- La adaptación al teatro de “Eva Luna”, una de las novelas más conocidas de la chilena Isabel Allende, está a punto de subir al escenario en estreno mundial en la sala de Repertorio Español en Nueva York, que por segunda ocasión llevará a las tablas a la premiada escritora y periodista.

El texto fue adaptado a una obra de dos horas por la dramaturga Caridad Svich, que ya había hecho para la misma sala la adaptación de “La casa de los espíritus”, estrenada en 2009.

La adaptación -cuenta Svich a Efe- le llevó un año de trabajo para trasladar esta obra de 1988 a la versión teatral, y su primera representación estará dirigida por Estefanía Fadul, que hará su puesta de largo el 3 de junio.

“Hay algo entre el trabajo de Isabel y el mío que tiene una conexión profunda”, comentó a Efe Svich, que ha vuelto a contar con el aval de la escritora.

“¡Isabel sólo me dijo que estaba encantada que yo escribiera la obra! “, señala con satisfacción la también compositora, editora y traductora, y explica que el proceso de adaptación “tomó muchos rumbos al principio”.

“Pero para mi, -agrega- el enfoque siempre ha sido el personaje de Eva, sus alegrías y penas y su sentido de humor y sensibilidad. Hay algo en Eva que respira luz, fuerza y una energía positiva, y para mi, eso es central”.

Destaca que la protagonista está rodeada de personajes “fascinantes” y mucho del trabajo de adaptación “fue eligir cuáles iban a ser los que sirvieran para mover la trama de la obra”, que “fue lo mas difícil”.

La novela cuenta la historia de Eva Luna, nacida en la pobreza y que a través de los años encuentra su voz como narradora. La obra lleva al lector desde la infancia de la protagonista, encantadora, cómica y sagaz, hasta la edad adulta, y en ese trayecto se cruza con una serie de personajes que cambiarán el curso de su vida.

De los muchos personajes que hay en esta novela, -cada uno con su historia-, Svich eligió a aquellos que ayudan a Eva Luna a crecer, “a ver más allá de las personas (su interior), comentó Fadul a Efe poco antes de comenzar un ensayo en el teatro Repertorio Español, una de las salas neoyorquinas con una programación exclusiva en español.

“Espero que la audiencia se lleve esa idea de entender a las personas más allá de lo que uno ve, sus historias, ver de dónde vienen, por qué son así, para todos entendernos mejor”, agrega la directora, que nació en Colombia pero creció en New Hampshire, y con una larga experiencia dirigiendo también teatro en inglés.

Entre los personajes que compartirán con Eva Luna el escenario figuran su madre Consuelo, la Señora, dueña del burdel que la cuidó durante un tiempo, Mimí, el transexual que conoció en el prostíbulo y la “abuela Elvira.

Asegura que es un reto dirigir una obra de muchos personajes, en la que el tiempo cambia y en la que se han ayudado de la tecnología para ayudar a contar la historia.

“Ha sido un reto pero de los buenos ver cómo todas las cosas se unen” para llevar al público la historia de Eva Luna, comenta Fadul que aunque admite “estar nerviosa como siempre”, está también confiada en el trabajo que han hecho.

El papel de Eva Luna ha recaído en la actriz chilena Andrea Velasco, quien no oculta su emoción.

“Queremos mucho a Isabel Allende, sus libros son parte de nuestra cultura desde el colegio. Para mi es un honor, una satisfacción enorme haber sido seleccionada para este papel”, comentó y afirma que tiene una responsabilidad “gigante” con este proyecto:” chilena, en Nueva York y, haciendo este papel maravilloso…”.

Para la actriz, que en su país trabajó en teatro, cine y televisión, lo más difícil de meterse en la piel de Eva Luna es la transición por las edades, ya que comienza con la niñez hasta su edad adulta, con la rapidez que requiere una obra.

“Ha sido un reto muy entretenido pero difícil a la vez comenzar como niña y ver cómo evoluciona con distintas edades, cómo cambia su movimiento y su voz, lo que va viviendo, porque sus vivencias con otros personajes la hacen crecer”, indicó, y explica que para prepararse observó movimientos de los niños a lo que suma su pasión por el teatro.

Velasco admite estar “nerviosa”, “muy ansiosa” pero “feliz” con este estreno mundial.