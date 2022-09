Evacuaciones y cierres preceden a Ian en la costa oeste de Florida

Miami, (EFE).- La amenaza de marejadas ciclónicas, vientos huracanados, lluvias y tornados por el huracán Ian pesa antes de su llegada a Florida, donde hay órdenes de evacuación vigentes y escuelas, aeropuertos e instituciones han echado el cierre.

Ian, cuarto huracán de 2022 en el Atlántico, dejó atrás Cuba, donde, según el Gobierno de ese país, causó “daños significativos” y se adentró en el Golfo de México, donde recargará fuerzas antes de enfilar hacia la costa oeste de Florida el miércoles.

Actualmente es un huracán de categoría 3, con vientos de 120 millas por hora (195 km/h), pero se pronostica que puede intensificarse todavía más sobre las cálidas aguas del Golfo.

La costa oeste de Florida va a ser el rompeolas de Ian, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), pero el huracán formado en el centro del Caribe el fin de semana pasado va a afectar con lluvias y viento a otras áreas, desde los Cayos, al sur, a la costa del sureste, donde está Miami, y el centro del estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, alentó este martes a los residentes de la zona amenazada por Ian a prepararse para inundaciones y marejadas ciclónicas y prestar atención a las recomendaciones de las autoridades.

MÁS DE 2,5 MILLONES LLAMADOS A DEJAR SUS CASAS

Actualmente hay más de 2,5 millones de floridanos que están llamados a evacuar sus residencias por Ian, según el organismo de manejo de emergencias de Florida.

“Ahora es un gran huracán, pero comprenda que los impactos van a ser mucho, mucho más amplios que el lugar donde el ojo de la tormenta toca tierra. En algunas áreas, habrá inundaciones catastróficas y marejadas ciclónicas que amenazan la vida”, señaló el gobernador.

El director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, apuntó en una conferencia de prensa con DeSantis que el NHC estima que el huracán tocará tierra en unas 35 horas en Venice (Florida), una localidad de unos 23.000 habitantes en el condado de Sarasota, con vientos de 125 millas por hora, es decir de categoría 3.

“La madre naturaleza es un adversario muy temible. Así que por favor preste atención a esas advertencias. No necesita evacuar a otro estado. No es necesario alejarse cientos de millas. Hay refugios que están abiertos”, dijo DeSantis.

Según el gobernador, a los 5.000 reservistas de la Guardia Nacional de Florida ya activados se van a sumar 2.000 de otros estados.

Las distintas compañías eléctricas que prestan servicio en Florida han alistado más de 28.000 trabajadores para restablecer el suministro eléctrico, en caso de cortes, en todo el estado.

TAMPA, EN EL OJO DEL HURACÁN

En la zona de la bahía de Tampa, donde residen más de 3,1 millones de personas, llevan desde el lunes preparándose para el encuentro con Ian.

Varios hospitales de la zona fueron ya evacuados y sus pacientes transferidos, algunos en helicóptero, a otros centros tierra adentro, al igual que las residencias de la tercera edad. En otros, se cancelaron los procedimientos programados para poder atender solo emergencias.

El Hospital General de Tampa fue rodeado de un muro movible especial para contener el agua en caso de inundación.

El más preocupante de los posibles efectos de Ian es la marejada ciclónica que combinada con la marea da como resultado una subida del nivel del mar que, según el NHC, puede ser de 12 pies (3,6 metros) en las cercanías de Sarasota, en la bahía de Tampa.

Es por eso que en distintos condados de la costa floridana del Golfo de México están vigentes desde hoy evacuaciones obligatorias en las áreas donde se cree que puede entrar el mar y se han habilitado refugios para quien no tenga otro lugar donde ir.

La evacuación voluntaria es otra opción que a juzgar por las imágenes televisivas de filas de automóviles en las autopistas han elegido muchos tampeños.

El aeropuerto internacional de Tampa canceló todos sus vuelos programados para hoy y suspendió sus operaciones, y el puerto de Tampa hizo lo propio.

Los que se han quedado en sus casas tienen poco que hacer salvo aprovisionarse de víveres y agua, materiales para proteger la vivienda y sacos de arena anti-inundaciones.

Están cerradas escuelas, universidades, museos, lugares de entretenimiento e instituciones públicas y privadas, así como comercios no esenciales.

El NHC alertó también de la posibilidad de tornados en distintos puntos de Florida, incluidos los Cayos, la cadena de islas entre el territorio continental y Cuba, que están siendo castigados por la lluvia de las bandas exteriores de Ian.

La recomendación de las autoridades ante un posible tornado es refugiarse en lugares seguros, como una habitación sin ventanas, o acudir a los refugios habilitados por esta emergencia meteorológica.