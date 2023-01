“Everything Everywhere All at Once” lidera las nominaciones a los Óscar

Los Ángeles, (EFE).- “Everything Everywhere All at Once” de “Los Daniels”, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se convirtió en la gran favorita para los Óscar al sumar once nominaciones en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo 12 de marzo.

Al filme de “Los Daniels”, que está siendo una de las sorpresas de la temporada de premios, le siguen los pasos “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh y “All Quiet on the Western Front”, de Edward Berger, que registran nueve nominaciones respectivamente.

“Elvis” de Baz Luhrmann parte con grandes opciones también con ocho candidaturas y por detrás quedan “The Fabelmans” de Steven Spielberg con siete nominaciones y la súper taquillera “Top Gun: Maverick”, que aspira a seis estatuillas.

La producción de “Los Daniels” opta a premios como mejor película, mejor dirección, mejor actriz (Michelle Yeoh), mejor actor de reparto (Ke Huy Quan), mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu), mejor diseño de producción, mejor edición, mejor banda sonora, mejor canción original y mejor guión original.

A la lista de mejor cineasta se suma Spielberg, quien alcanzó su novena mención en dicha categoría, junto con McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), Todd Field por el filme “Tár” y Ruben Östlund por “Triangle of Sadness”.

Las mencionadas también compiten a la categoría de mejor película, junto con “All Quiet on the Western Front”, “Elvis”, “Women Talking” y las taquilleras “Avatar: The Way of Water” y “Top Gun: Maverick”.

Austin Butler (“Elvis”) tendrá que enfrentarse a Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”) en la categoría de mejor actor. Ambos fueron los interpretes ganadores de los Globos de Oro y comparten categoría con el ganador de los Critics Choice Awards, Brendan Fraser (“The Whale”), Paul Mescal (“Aftersun”) y Bill Nighy (“Living”).

Cate Blanchett optará a su segundo Óscar como mejor actriz por “Tár”, junto a la hispano-cubana Ana de Armas en su papel de Marilyn Monroe en “Blonde”, Andrea Riseborough (“To Leslie”), Michelle Williams (“The Fabelmans”) y Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”).

La categoría a mejor actriz de reparto tiene a Angela Basset, quien ya ganó un Globo de Oro por “Black Panther: Wakanda Forever”, quien volverá a enfrentarse a Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu (ambas actrices de “Everything Everywhere All at Once”), Hong Chau (“The Whale”) y Kerry Condon (“The Banshees of Inisherin”).

Mientras que el mejor actor de reparto se lo disputarán Brendan Gleeson y Barry Keoghan de “The Banshees of Inisherin”, Brian Tyree Henry (“Causeway”), Judd Hirsch (“The Fabelmans”) y Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”).

El mexicano Guillermo del Toro luchará por su tercer Óscar tras su nominación a la mejor película de animación por “Pinocchio”, que compite con “Turning Red” de Domee Shi, “Marcel the Shell with Shoes On” de Dean Fleischer Camp, “Puss in Boots: The Last Wish” de Joel Crawford y “The Sea Beast” de Chris Williams.

Continúa la buena racha para el filme argentino de Santiago Mitre, “Argentina, 1985”, que fue nominada a la mejor película internacional junto a los títulos “Close” (Bélgica), “EO” (Polonia), “The Quiet Girl” (Irlanda) y “All Quiet on the Western Front” (Alemania).

El cortometraje “Le Pupille”, producido por el mexicano Alfonso Cuarón (“Gravity”), de la directora italiana Alice Rohrwacher fue nominado en la categoría de mejor cortometraje.

Mientras que el filme “Bardo: Falsa crónica de unas cuántas verdades” del director Alejandro González Iñárritu solo logró una mención al nominar a Darius Khondji a la mejor fotografía.

“Babylon” obtuvo finalmente nominaciones en las categorías de mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor banda sonora.

Las súper estrellas de pop no quedaron fuera de las nominaciones de este año, pues en la categoría a mejor canción original se encuentran Lady Gaga por “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”, Rihanna con “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”.

M.M. Keeravaani con “Naatu Naatu” de “RRR”, Ryan Lott, David Byrne and Mitski por “This is life” de “Everything Everywhere All at Once” y Diane Warren con “Applause” de “Tell It Like a Woman”, completan las nominaciones en esta categoría.

La 95ª edición de los Premios Óscar se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre ubicado en Hollywood y tendrá como conductor al comediante Jimmy Kimmel.