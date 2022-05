Ewan McGregor sobre la serie “Obi-Wan Kenobi”: “No es posible que decepcione”

Los Ángeles, (EFE).- Cuando Ewan McGregor anunció en un evento de Disney en 2019 que volvería a encarnar a Obi-Wan Kenobi, los ensordecedores gritos de los asistentes reflejaron la satisfacción de un público que, tres años después, está de enhorabuena porque, ahora sí, regresa el maestro Jedi.

McGregor (Perth, Reino Unido, 1971) se mostró tranquilo a pocas horas del estreno este viernes de la serie “Obi-Wan Kenobi” (Disney+) y, tras un lento sorbo de café, reveló a Efe que, aunque las expectativas son altísimas, “no es posible que decepcione” porque se ha dedicado “mucho tiempo a la historia”.

“Es más una película larga que una serie, pero tiene una esencia propia y tanto la directora (Deborah Chow) como yo estamos muy contentos con el resultado”, afirmó el intérprete escocés, cuya trayectoria cinematográfica quedó marcada por su participación en “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith” (2005).

La trama de esta serie se enmarca una década después de “Revenge of the Sith”, cuando el aprendiz de Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, se pasó al lado oscuro y acabó convirtiéndose en el malvado Darth Vader, interpretado por Hayden Christensen.

Los detalles sobre el argumento de esta nueva producción, basada en las películas originalmente creadas por George Lucas, se han mantenido bajo sumo secreto y nadie sabe aún cómo se desarrollará.

“No puedo adelantar nada, estamos muy implicados para que sea una experiencia totalmente nueva para nuestros seguidores. Solo puedo decir que habrá sorpresas que gustarán mucho”, aseguró McGregor, quien volvió a utilizar la frase “no decepcionará”.

“LOS SEGUIDORES DE STAR WARS SON LOS MÁS APASIONADOS”

El también protagonista de las películas de “Trainspotting” dijo que, tras quince años recibiendo mensajes de aficionados a la saga pidiendo una producción así, se dio cuenta de que profesional y personalmente quería retomar el papel de Obi-Wan Kenobi porque entendió “lo importante” que era para los espectadores.

“Creo que los seguidores de ‘Star Wars’ son los más apasionados de todas las sagas y yo soy parte de eso”, manifestó sobre esta franquicia que acumula más de 10.300 millones de dólares de recaudación a lo largo de su historia; la segunda más lucrativa después del universo Marvel.

Ahora, el actor puede decir que ha puesto todo cuanto estaba en su mano para que la serie no deje indiferente a nadie.

Y es que, detalló a Efe, durante estos años ha visionado en diferentes ocasiones las once películas de “Star Wars” para enmendar posibles errores y que la calidad de su desempeño luciese todavía más.

Asimismo, el protagonista de la serie se ha inspirado en su venerado Alec Guinness, el legendario actor británico que interpretó a Obi-Wan Kenobi en “Star Wars: Episode IV – A New Hope” (1977), entre otras cintas de la franquicia.

Para que se acabara produciendo la vuelta de McGregor a la gran pantalla de la mano del maestro Jedi también fue fundamental que su amigo y compañero Hayden Christensen decidiera aceptar el desafío de enrolarse en esta nueva aventura.

“Amo a Hayden Christensen y me hizo muy feliz trabajar con él otra vez. Era raro porque no parecía que hubieran pasado 17 años, fue como volver atrás en el tiempor”, comentó McGregor sobre el intérprete de Anakin Skywalker o, en su defecto, de Darth Vader.

OBI-WAN KENOBI, UN PERSONAJE POR EXPLORAR

En el equipo de “Obi-Wan Kenobi” se respira optimismo y un entendimiento total entre sus miembros que se evidencia en las palabras de admiración de McGregor hacia Deborah Chow, a la que calificó como una cineasta “brillante” con la que le encantó compartir set de rodaje.

Además, el actor añadió que disfrutó mucho durante la grabación porque sentía que “había mucho por explorar dentro del personaje” y fue “gratificante” llevarlo hacia “un lugar en el que no lo hemos visto antes”.

En la misma línea, añadió que en todo este tiempo el proceso de grabación ha cambiado mucho gracias a la tecnología, pues “permite una sensación más realista” a los intérpretes y, considera, que “va en la dirección correcta de mejorar el producto final”.

“Estuvimos rodeados de pantallas LED enormes que simulan que estás en un desierto o en el espacio y te hacen familiarizarte con el entorno. ¡Es increíble trabajar así!”, explicó sobre los innovadores estudios de Industrial Light and Magic (Los Ángeles, EE.UU.), donde también se grabó “The Mandalorian”.

En “Obi-Wan Kenobi”, además de McGregor y Christensen, el reparto lo componen Moses Ingram (Inquisitor Reva), Joel Edgerton (Owen Lars), Bonnie Plesse (Breu Lars), Indira Varma (Tia) o Rupert Friend (Grand Inquisitor), entre otros.

La serie, cuya producción ejecutiva corre a cargo del propio McGregor, es obra de Lucasfilm, Fairview Entertainment y Golem Creations. Además, la banda sonora y la ambientación musical está coordinada y dirigida por un clásico de la saga, el neoyorquino John Williams.

Los dos primeros capítulos, de los seis que conforman la producción, salen a la luz mañana, viernes, en la plataforma Disney+ y los seguidores de la franquicia ya cuentan los minutos para su ansiado estreno.