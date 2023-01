Excanciller mexicano es optimista sobre la relación entre México y EEUU

Washington, (EFE).- El excanciller mexicano José Antonio Meade dijo este viernes que es “optimista” sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos gracias a los resultados de la reciente Cumbre de Líderes de Norteamérica.

Meade participó en un debate virtual del centro de estudios Wilson, en Washington, para valorar la cumbre que reunió la semana pasada en la capital mexicana a los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden; y de Canadá, Justin Trudeau.

El excanciller (2012-2015), quien se enfrentó a López Obrador en las presidenciales de 2018, señaló que la vecindad entre México y Estados Unidos “es muy complicada” por temas como la seguridad fronteriza o la inmigración.

Dijo que esto supuso “un gran reto” cuando fue secretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero tras la cumbre aseguró estar “muy optimista porque se profundizó la agenda” de cooperación entre ambos países.

Meade citó los trabajos para la fabricación de vehículos eléctricos y semiconductores en la región, y opinó que en la reunión “se revivió la idea de Norteamérica”.

El excanciller exhortó a los Gobiernos de México y Estados Unidos a buscar “más tiempo” para ahondar en su agenda común, algo a veces complicado ya que Washington está involucrado en “muchos temas globales”.

También opinó que México y Canadá “tienen que hacer más” porque su relación no está “suficientemente desarrollada”.

En la charla, Luz María de la Mora, quien trabajó como subsecretaria de Comercio Exterior en el Gobierno de López Obrador, opinó que la cumbre “fue un muy buen encuentro” en el que se demostró que el tratado de libre comercio T-MEC funciona bien.

“Algunos pueden decir que es solo un mensaje, pero creo que es muy importante lanzar un mensaje de que los tres países trabajamos juntos en los temas que nos afectan”, declaró.

Por su parte, el exembajador de Estados Unidos en México Earl Wayne (2011-2015) también celebró el resultado de la cumbre porque, dijo, hasta ahora no había habido un compromiso claro de los tres países en favor de las energías limpias y la protección del medio ambiente.

El diplomático estadounidense señaló, no obstante, que los tres Gobiernos deben trabajar más para atender la crisis migratoria regional, así como el tráfico de metanfetaminas, que ha provocado cifras récord de sobredosis en Estados Unidos.

Mientras que la diplomática canadiense Louise Blais destacó de la cumbre el mensaje de López Obrador de que “juntos somos más fuertes en Norteamérica” y su iniciativa de crear un comité para sustituir las importaciones de Asia.

A su juicio, el presidente mexicano no había sido “claro” hasta ahora sobre este tema y en la cumbre se demostró que López Obrador “cree” en la unidad de América del Norte.